BRESH Party, Luar la L o Mercado das Nubes: planes para disfrutar el fin de semana en A Coruña

BRESH Party, Luar la L o Mercado das Nubes: Los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña

A Coruña comienza un gran fin de semana. Desde los grandes conciertos de Luar la L y Brothers in Band, pasando por los monólogos de Álvaro Casares, Federico Pérez, Danny Boy Rivera y terminando con el Mercado de las Nubes y el Feirón Sen Patrón.

Otros grandes eventos de estos días serán la BRESH Party, la Gran Noche del Folclore en el Teatro Colón y los diferentes espectáculos infantiles, como El Show de Bluey o El libro mágico de Luli Pampín.

Conciertos del fin de semana

El cantante urbano Luar la L llega a la sala Pelícano con su nueva gira

Durante el tercer fin de semana del mes de diciembre podremos disfrutar de varios grupos y artistas que se han propuesto animar hasta el último rincón de todas las salas y teatros coruñeses: Chicago Mass Choir, Luar la L, Brothers in Band, De Ninghures y muchos más.

En Quincemil hemos hecho una lista de los espectáculos más importantes:

El jueves 18 a las 20:30 horas aterrizan en el Palacio de la Ópera los embajadores del gospel, Chicago Mass Choir, para homenajear musicalmente la ciudad en la que nacieron con su gira internacional Sweet Home Chicago.

Y es que el mismo día, jueves 18, tenemos doble cita, pues a las 22:30 horas llega a la Sala Pelícano una de las voces más nuevas y exitosas del trap y drill latino: Luar la L. Se presentará en la ciudad de cristal con su tour internacional KHEEE, en el que hará un repaso por sus temas más destacados.

El sábado 20 a las 20:30 horas podremos volver a disfrutar de un espectáculo exclusivo de bROTHERS iN BAND -la mejor banda tributo a dIRE sTRAITS- como parte de un nuevo concierto del ciclo A Coruña Live XPerience en el Palacio de la Ópera.

Otros conciertos destacados del fin de semana son el de Red House Revival en la Sala Garufa (viernes 19); Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en el Teatro Colón (sábado 20); y una exclusiva cita en el Hotel NH Collection Finisterre para disfrutar de otra edición de Candlelight: Lo Mejor de Bridgerton (domingo 21).

Por último, como alternativas gratuitas tenemos el concierto que dará De Ninghures en sábado 20 en el Festival Por Amor á palabra solidariedade en el Centro Sociocultural Ágora.

Partidos del fin de semana

Un lance del Dépor Abanca contra el Madrid CFF. @RCDeportivoFem

El Dépor Abanca se enfrentará al R. Sociedad el domingo 21 a las 21:00 horas. El partido de la Copa de la Reina será en el Estadio de Riazor y ya es posible retirar las entradas.

Teatro del fin de semana

La obra teatral 'Hoy no estrenamos' llega hasta los escenarios coruñeses

Para esta semana tenemos dos opciones de representaciones teatrales:

Por un lado, el viernes 19 y sábado 20 a las 20:30 llega al Teatro Rosalía el mejor teatro de la mano de L'Om Imprebis, la compañía teatral responsable de Hoy no estrenamos, un espectáculo que nos guiará por los entresijos del teatro y descubriremos todo lo que pasa detrás del telón del escenario.

El domingo 21 a las 20:00 horas, por otro lado, será el turno del Teatro del Andamio de acoger Esas cousas marabillosas, una emocionante obra teatral en la que un niño hace una lista de todo lo bonito que hay en la vida que hay en el mundo para entregársela a su madre, quien está en el hospital.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los filmes de este fin de semana: 'Pidae Huivista Kiini, Tatjana!' (¡Agárrate el pañuelo, Tatiana!)

Durante este fin de semana continuaremos con los ciclos de proyecciones cinematográficas del mes de diciembre.

Por un lado, el CGAI sigue con el ciclo de proyecciones del cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa, que finalizará el sábado de esta semana, es decir, el 20 de diciembre. Paralelamente, el día de hoy, jueves 18, se estrena el ciclo de proyecciones Territorios mutantes, que explora y reflexiona acerca de diferentes interpretaciones de las identidades masculinas, femeninas u otros tipos.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 18 a las 19:00 horas - La mecánique des fluides (La mecánica de los fluidos) de Gala Hernández

a las 19:00 horas - (La mecánica de los fluidos) de Gala Hernández Jueves 18 a las 19:00 horas - for here i am sitting in a tin canfar above the world de Gala Hernández

a las 19:00 horas - de Gala Hernández Jueves 18 a las 19:00 horas - +10k de Gala Hernández

a las 19:00 horas - de Gala Hernández Sábado 20 a las 18:00 horas - Barren Illusions de Kiyoshi Kurosawa

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Aisha de Frank Berry - Jueves 18 a las 20:00 horas, viernes 19 a las 20:00 horas y sábado 20 a las 17:30 y 20:00 horas

de Frank Berry - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas y a las 17:30 y 20:00 horas Pidae Huivista Kiini, Tatjana! (¡Agárrate el pañuelo, Tatiana!) de Aki Kaurismäki - Jueves 18 a las 20:00 horas, viernes 19 a las 20:00 horas y sábado 20 a las 17:30 y 20:00 horas

Concurso de Tapas Picadillo

La XXI edición del Concurso de Tapas Picadillo da inicio este jueves

El día de hoy, jueves 18, da inicio oficialmente la 21.ª edición del Concurso de Tapas Picadillo de la ciudad herculina.

Desde hoy hasta el domingo 28, una gran variedad de establecimientos ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas de dos categorías diferentes: creativas o tradicionales del recetario La cocina práctica de Picadillo.

¿El objetivo de los participantes? Ganar la mayor cantidad de votos para así coronarse como La Mejor Tapa de A Coruña, un premio que incluye un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros.

Los premios serán repartidos entre tres categorías diferentes: Mejor Tapa Creativa, Mejor Tapa Tradicional y Mejor Tapa Votada por El Público.

¡Y participar como crítico también tiene premio! A lo largo de los días se revelarán los grandes premios que recibirán los críticos que dejen su voto a los establecimientos participantes.

El precio de cada tapa estará entre los 3 y 5 euros.

Se valorará de manera positiva la inclusión de tapas para todo tipo de personas, es decir, destinadas a celíacos o vegetarianos.

Encuentro literario solidario con los escritores Joaquín del Palacio y Rodrigo Aguado

El Mercadillo de Navidad de la Fundación Amador de Castro protagoniza un encuentro literario solidario

El jueves 18 a las 19:30 horas, con motivo de la recaudación del Mercadillo navideño de la Fundación Amador de Castro, se podrá disfrutar de un encuentro literario solidario a favor de los pacientes de Alzheimer y todas las familias que se ven afectadas por esta enfermedad.

Los escritores que asistirán al encuentro -que será completamente gratuito- son Joaquín del Palacio, autor de Todo puede empeorar, novela galardonada con el Premio San Rafaguillo 2024 y PLANETA; y Rodrigo Aguado, autor de El Vínculo, novela recientemente resaltada en el suplemento de La Razón.

Es necesario reservar las entradas de este encuentro a través de este enlace.

Check, un show bien de Álvaro Casares

'Check! Un show bien' de Álvaro Casares

El viernes 19 a las 20:00 horas llega Álvaro Casares con su Check, un show bien al Teatro Ágora. En este encuentro, el humorista compartirá con su público una serie de historias y anécdotas tan costumbristas como surrealistas.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,60 euros.

BRESH Party by Bacardy & Cola

La sala Pelícano está de fiesta este fin de semana: regresa la BRESH Party

La fiesta favorita de los famosos vuelve a la ciudad herculina durante estas fechas tan especiales.

Y es que uno de los grandes regalos que la sala Pelícano nos tiene preparados es la BRESH Party del viernes 19, donde una vez más tendremos cita con la mejor música de moda: reggaetón, urbano, pop y mucho más.

Si te animas... ¡Data prisa! La última tirada de entradas está a la venta desde 19 euros en fourvenues.com

Xa que o sabes, voucho contar (e cantar) de Federico Pérez

Uno de los grandes shows de humor de este fin de semana vendrá de la mano del cómico gallego Federico Pérez

El mismo día, viernes 19, a las 20:00 horas también se podrá disfrutar de un monólogo de Federico Pérez en la Sede Afundación de la ciudad herculina: Xa que o sabes, voucho contar (e cantar).

Será un espectáculo donde se fusionarán anécdotas de la vida, reflexiones profundas, carcajadas y canciones que salen desde lo más profundo del corazón de nuestro cómico. ¿Te apuntas?

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 11,60 euros.

Feirón Sen Patrón

Otro mercado artesanal se suma a la programación navideña de la ciudad herculina

Desde este viernes 19 hasta el próximo martes 23 el Círculo de Artesanos acogerá el Feirón Sen Patrón, un nuevo mercado que se suma a la programación navideña de laciudad herculina, donde se podrá disfrutar de la mejor artesanía gallega y productos locales.

A lo largo de cada una de las jornadas también se podrá disfrutar de la celebración de diferentes obradoiros, música y muchas más sorpresas que se irán descubriendo con el paso de los días.

El horario del mercado será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Mercado das Nubes do Nadal

El Mercado das Nubes regresa en Navidad con una edición especial

El Mercado de las Nubes de la ciudad herculina regresa como edición especial de Navidad el viernes 19, sábado 20 y domingo 21.

Una vez más, el recinto del Mercado Municipal de San Agustín acogerá tres nuevas jornadas de compra sostenible y responsable en la que se visibiliza el talento y creatividad local. En esta nueva edición se podrá disfrutar de más de 60 puestos para comprar.

Una de las grandes novedades de esta edición navideña será la experiencia Maridajes KmC de Estrella Galicia, que contará con productos del mismo Mercado de San Agustín y elaborados por la Asociación Coruña Cociña.

Otra de las protagonistas del Mercado das Nubes será la música, que durante estos días vendrá de la mano de Sophie Simonds, Iván es Juan, Javi Regueiro y Erik Lepeich.

Y, cómo no, los más pequeños de la familia también tendrán su propio espacio para así poder disfrutar al máximo del Mercado.

Toda la información se puede consultar en el siguiente enlace.

El horario del mercado será el viernes 19 de 16:30 a 21:00 horas, el sábado 20 de 11:00 a 21:00 horas y el domingo 21 de 11:00 a 19:00 horas.

Stand Up! de Danny Boy Rivera

El tercer gran espectáculo de humor será de Danny Boy Rivera

Y seguimos el sábado 20 con un fin de semana cagado de espectáculos de humor con el Stand Up! de Danny Boy Rivera a las 19:00 horas en la Sede Afundación.

Tal y como nos revela el título, se trata de un espectáculo puramente de stand up en el que recorreremos varias facetas de nuestro cómico: desde su mayor miedo hasta su fantasía onírica más inverosímil.

Las entradas todavía están a la venta en Ataquilla.com desde 15,80 euros.

El show de Bluey

El espectáculo infantil 'El show de Bluey' se estrenará este mes de diciembre en la ciudad herculina

El sábado 20 llega al Coliseum el aclamado Show de Bluey, inspirado en una de las series de animación infantil más exitosas del momento. En este espectáculo, los más pequeños de la familia acompañarán a la perrita Bluey y toda su familia en sus aventuras del día a día.

Las últimas entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 31,32 euros para tres funciones diferentes: a las 12:00, 16:00 o 18:30 horas.

Gran Noche del Folclore

Un gran evento folclórico de entrada gratuita llega a la ciudad herculina durante este fin de semana

Si eres un amante del sonido folclórico gallego te recomendamos pasarte por el Teatro Colón el domingo 21 a las 19:00 horas, ya que se podrá disfrutar de una tarde-noche gratuita de cinco grandes agrupaciones gallegas.

Cántigas da Terra, Son D'Aquí, Xacarandaina, Aturuxo y Donaire se unen para regalarle a la ciudad herculina por Navidad una mágica velada de voces, danza y cultura gallega.

Recogida de Juguetes y Caramelos - ONGd Senvalos y Fundación FES

Cartel de la Campaña de Navidad 2025 de Recogida de Juguetes y Caramelos

El sábado 20 desde las 10:00 a las 13:00 horas en la Torre de Cristal se podrá participar en la iniciativa solidaria de la Recogida de Juguetes y Caramelos de la Campaña de Navidad 2025.

Patxi H. de ONGd Senvalos y Adrián Pardo de Fundación FES son las dos personas a cargo de esta campaña que tiene como objetivo conseguir que ningún niño o niña de la ciudad herculina se quede sin regalos.

Se aceptan todo tipo de caramelos y juguetes usados, siempre y cuando estén en buen estado.

El libro musical de Luli Pampín

El show infantil 'El libro musical' de Luli Pampín

El domingo 21 a las 17:30 horas llega Luli Pampín al Palacio de la Ópera con su nuevo show El libro musical, un espectáculo ideal para disfrutar con los más pequeños de la familia.

Nos adentraremos en el mundo mágico y musical de Luli Pampín, donde conoceremos a Polvoso, un misterioso personaje que hace que las páginas olvidadas queden vacías y sin nada que contar.

Para evitar esto, Luli se propondrá crear un libro musical que esté abierto, lleno de alegría y luz.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

Annie Leibovitz, 'Self portrait', 2017. Foto: Annie Leibovitz

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son:

Lunes a jueves - De 10:00 a 20:00 horas

- De 10:00 a 20:00 horas Viernes - De 10:00 a 21:00 horas

- De 10:00 a 21:00 horas Sábados y domingos - De 11:00 a 21:00 horas

Luces de Navidad y mercado

Así son las luces de Navidad 2025 de A Coruña

Desde el pasado 28 de noviembre, las luces de Navidad, inauguradas por el ex-futbolista del Deportivo Bebeto, alumbrarán cada rincón de la ciudad herculina.

Uno de los mejores planes de esta época del año son los paseos nocturnos por el centro de A Coruña para admirar las nuevas luces de Navidad.

Este año podremos disfrutar de 2,8 millones de luces LED. Entre las grandes infraestructuras luminosas podemos destacar la esfera de luces de la dársena de la Marina y el árbol gigante, que esta vez se colocará también en el paseo marítimo debido a las obras de reurbanización de los Cantones.

Ya sea con familia y amigos, los coruñeses nunca malgastan la oportunidad de sacarse fotos y terminar su paseo en alguno de los bares o restaurantes de la zona, preferiblemente para disfrutar de un buen chocolate con churros.

La plaza de María Pita, además, acoge un mercado navideño a pleno rendimiento. Allí, es posible encontrar diversos artículos para regalar en estas fiestas, así como productos de alimentación o para tomar algo y combatir el frío.

Pop up Navideña de Zara

Así es por dentro la pop up navideña de Zara Inditex

Un año más, la tienda de Zara de la calle Compostela estrena su pop up navideña con grandes novedades que ya han conseguido batir récords de asistencia con grandes colas y demanda por parte de residentes y curiosos turistas.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney, una dulce parada en la que probar su chocolate caliente y sus exclusivos churros de turrón.

Pista de hielo en el Muelle de Batería

Imagen exterior de la pista de hielo del Puerto de A Coruña. Quincemil.

Un plan imprescindible del invierno es pasar una mañana o tarde patinando sobre hielo para después poder disfrutar de otras actividades que ofrece el centro de la ciudad herculina.

Es por ello que el pasado 21 de noviembre se ha vuelto a instalar una pista de hielo en el Muelle de Batería. Se podrá disfrutar de estas instalaciones hasta el 1 de febrero.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.