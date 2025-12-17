Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, miércoles 17 de diciembre

Nos encontramos en el ecuador de la semana, una jornada en la que se podrá disfrutar de la música clásica en diferentes teatros y salas de A Coruña.

Por un lado, tendrá lugar el concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas y un espectáculo de la banda Conservatorio Superior de Música. Por otro lado, continuaremos con las actuaciones gratuitas de coral en los soportales de María Pita.

Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas

Nuestra cita musical más festiva del día de hoy será el concierto anual de Navidad que protagoniza la Unidad de Música de las Fuerzas Armadas, un espectáculo de lo más querido y que se declara como uno de los eventos navideños más esperados del mes.

La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra del Ejército de Tierra, bajo la dirección del Comandante músico Iván Rodríguez Amán, se presentará a las 19:00 horas en el Teatro Colón para presentar este importante concierto.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo del teatro.

Concierto de la banda del Conservatorio Superior de Música

Una de las grandes citas musicales que tenemos el día de hoy, miércoles 17, se trata del concierto que protagonizará la banda del Conservatorio Superior de Música, una agrupación de lo más conocida y querida en la ciudad herculina debido a la gran calidad de sus espectáculos.

Será un encuentro gratuito que tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Sociocultural Ágora.

Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum y Asociación Musical y Cultural Diapasón

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de una jornada de música coral ambientada con decoración y espíritu navideño. ¿No has tenido oportunidad de asistir a las pasadas funciones? ¿O tienes ganas de repetir? A continuación os dejamos la información necesaria para disfrutar de este plan festivo.

Al igual que el día de ayer, empezaremos a las 19:30 horas. La primera actuación será de Polifónica Coruñesa Canticorum, que estará seguida a las 20:30 horas de la Asociación Musical y Cultural Diapasón.

Os recordamos que ambas actuaciones serán gratuitas y tendrán lugar en los soportales de la plaza de María Pita.

Visita guiada a la Casa Museo Picasso

Este miércoles 16 a las 19:00 horas se podrá acudir a una visita guiada gratuita por la Casa Museo Picasso, un plan cultural para disfrutar en compañía de familia o amigos.

El edificio dispone de tres plantas diferentes. La primera está destinada a los usos múltiples que amplían la actividad cultural de la Casa Museo, la segunda se trata de la vivienda de la familia Ruiz Picasso y la tercera se encarga de complementar la información del museo.

Hay, además, varios óleos sobre lienzo, madera, dibujos a lápiz, pluma, tintas, carboncillos y acuarelas.

Para complementar la visita, también se podrá disfrutar de la exposición permanente Sueño y mentiras de Franco.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se traslada a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se traslada a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se podrá visitar hoy en horario de tarde, es decir, desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: