Más de 70 familias de A Coruña se beneficiaron del programa Peques de la Fundación María José Jove

La Fundación María José Jove ha atendido este año en A Coruña y su área a 72 familias con niños de entre 0 y 6 años como parte de su programa Peques dirigido a núcleos familiares en situación socioeconómica que afecta al desarrollo infantil.

La iniciativa comenzó en el 2018 y, desde entonces, el programa busca apoyar a las familias para favorecer un crecimiento adecuado de los más pequeños, estimulando su desarrollo psicofísico, social y cognitivo. En estos años han pasado por la Fundación unas 400 familias, derivadas principalmente de los servicios municipales y los centros de salud.

En las sesiones de Peques, las familias cuentan con un espacio de encuentro, acompañamiento y apoyo para compartir experiencias y adquirir herramientas para la crianza y acceder a recursos y bienes de primera necesidad, facilitando la conexión con recursos sociosanitarios.

Este 2025, se celebraron 96 sesiones centradas en hábitos saludables y nutrición, estimulación social y psicomotriz y refuerzo escolar y apoyo familiar.

El apoyo es tanto presencial como online para evitar que las familias tengan que desplazarse. La iniciativa de la Fundación María José Jove cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Fundación Ibercaja y la Fundación Trezeluzes.