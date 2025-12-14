Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, domingo 14 de diciembre

Los planes navideños del día de hoy traen consigo una serie de citas gastronómicas, teatrales y musicales. Tras iniciar el día con un brunch navideño en el Museo MEGA de Estrella Galicia podremos disfrutar de un concierto en formato sinfónico del cantautor Ismael Serrano.

El día se completará con un espectáculo infantil de marionetas, las dos últimas actuaciones de Slava's Snowshow y actuaciones de corales gratuitas en la plaza de María Pita.

Brunch navideño en el Museo MEGA Estrella Galicia

Iniciamos el domingo 14 con un brunch navideño en compañía de familia y amigos en el Museo MEGA desde las 12:00 hasta aproximadamente las 14:00 horas.

En esta velada tan especial, se podrá vestir el clásico Ugly Christmas Sweater y celebrar la llegada de la Navidad en un ambiente cálido y festivo con una de las mejores ofertas gastronómicas de la ciudad.

Concierto de Ismael Serrano

Después de los grandes conciertos de David Bisbal y Rosario Flores del día de ayer, otro importante nombre de la música española se encargará de cerrar la segunda semana de diciembre por todo lo alto.

El vallecano Ismael Serrano se pone sus prendas más sinfónicas para presentarse en el Palacio de la Ópera a las 20:00 horas, donde hará un emocionante repaso por las canciones más importantes de su carrera en compañía de una orquesta.

Las últimas entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 38,50 euros.

Espectáculo Slava's Snowshow

El aplaudido espectáculo de clown navideño, Slava's Snowshow, se podrá disfrutar por última vez el día de hoy, domingo 14, en el Teatro Colón. Como despedida de la ciudad herculina se han programado dos espectáculos diferentes: uno por la mañana a las 12:30 horas y otro por la tarde a las 17:00 horas.

Esta maravilla teatral, protagonizada por Slava Polunin, fusiona circo, clown, alegría y belleza en una especie de caos organizado que sumergirá a todo su público en un estado de feliz estupidez.

Tras más de 30 años girando por el mundo, este gran show llega a la ciudad herculina. ¡No te lo pierdas! Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 30,24 euros.

Espectáculo infantil de Marionetas de Mandrágora & d'Orfeu

Después de un sábado de no parar, lo mejor que podemos hacer el domingo es relajarnos con algún plan para toda la familia.

Por ello, la programación del día de hoy propone un espectáculo infantil del ciclo Bebescena: el espectáculo de teatro de Marionetas de Mandrágora & d'Orfeu, destinado a todos los niños y niñas de entre 0 y 8 años, pero estamos seguros de que los adultos también lo disfrutarán.

Se trata de un viaje muy visual y sensorial por el patrimonio marítimo de Portugal y Noruega. Lo único que hablará en este espectáculo serán los movimientos, las luces, los colores y las marionetas.

Hay dos sesiones diferentes para el día de hoy: una será a las 11:30 horas y otra a las 13:00 horas. El espectáculo tendrá lugar en el Centro Sociocultural Ágora.

El precio de la entrada general para este espectáculo es de 6 euros.

Actuaciones de corales: Orfeón Herculino y Agrupación Musical Albéniz

La música no dejará de sonar este fin de semana, pues ahora es el turno de las actuaciones de corales. Tendrán lugar el día de hoy, domingo 14, en los soportales de María Pita, ambientados con las decoraciones navideñas de la plaza para hacer de este encuentro algo totalmente mágico.

La previsión de lluvia parece querer darle una breve tregua a la ciudad herculina, por lo que se espera que estas actuaciones se puedan disfrutar sin problema.

A las 19:30 horas empezaremos con el Orfeón Herculino, que estará seguido a las 20:30 horas por la Agrupación Musical Albéniz.

Se podrá disfrutar de ambas actuaciones de manera completamente gratuita, por lo que si te gusta la música coral y quieres hacer un plan relajado de domingo, te recomendamos que te pases por la plaza de María Pita.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se puede visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. Es importante recordar que los domingos y festivos cierra una hora antes.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: