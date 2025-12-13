Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, sábado 13 de diciembre

Nos aguarda una jornada de sábado llena de música, pues la ciudad herculina tiene cita en el Coliseum y el Palacio de la Ópera con dos grandes nombres de la música española.

Por un lado, David Bisbal presentará su gira navideña Todo es posible en Navidad. Por otro lado, Rosario Flores llega a la ciudad con su tour de celebración de 30 años: Universo de Ley.

Concierto de David Bisbal

Por fin ha llegado una de las citas más importantes de estas Navidades. Junto con las cenas de Nochebuena y Nochevieja, el espectáculo musical de David Bisbal se ha convertido en una tradición que reúne a familias y amigos en diferentes estadios y salas de España.

Este año, su exclusiva gira llega hasta A Coruña. Todo es posible en Navidad y el público herculino lo sabe, pues vamos a poder disfrutar de un show en directo de una de las voces más importantes de nuestro país.

Nuestro Mariah Carey y su emblemática versión de Mi burrito Sabanero tienen cita hoy a las 20:00 horas en el Coliseum, donde además interpretará las canciones de su nuevo disco. ¿No has comprado todavía las entradas? Las últimas están a la venta en Ataquilla.com por 46,44 euros.

Concierto de Rosario Flores

Tal y como afirmó Bisbal, Todo es posible en Navidad, y es que uno de los grandes regalos que tendrá la ciudad herculina el día de hoy será el regreso de Rosario Flores a los escenarios coruñeses.

La cantante repasará sus 30 años de carrera musical con la exitosa gira Universo de Ley, donde presentará en vivo las canciones de su álbum homónimo. Se trata de un homenaje a sus clásicos, pues ha regrabado sus canciones junto a grandes nombres de la música nacional e internacional, como Malú, Alejandro Sanz, Maná o Sebastián Yatra.

No te pierdas esta mágica vuelta a los escenarios de la autora de Cómo Quieres Que Te Quiera. Se subirá al escenario del Palacio de la Ópera a las 20:00 horas. Las últimas entradas se encuentran disponibles en Ataquilla.com desde 52,80 euros.

Espectáculo Slava's Snowshow

El aplaudido espectáculo de clown navideño, Slava's Snowshow, continua hoy, sábado 13, en el Teatro Colón. El día de hoy podremos disfrutar de dos sesiones diferentes: una a las 17:00 horas y otra a las 21:00 horas.

Esta maravilla teatral, protagonizada por Slava Polunin, fusiona circo, clown, alegría y belleza en una especie de caos organizado que sumergirá a todo su público en un estado de feliz estupidez.

Tras más de 30 años girando por el mundo, este gran show llega a la ciudad herculina. ¡No te lo pierdas! Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 30,24 euros.

Representación de la obra teatral Los lunes al sol de León de Aranoa e Ignacio del Moral

El Teatro Rosalía de Castro acogerá hoy a las 20:30 horas la segunda fecha de Los lunes al sol, una obra teatral basada en la novela de León de Aranoa.

En esta historia, los actores nos harán reflexionar acerca de la manera en la que las circunstancias económicas son capaces de moldear la identidad de uno mismo y sus relaciones interpersonales.

Debido a su contenido filosófico y existencial es una obra de teatro especialmente recomendada al público adulto.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 5,50 euros.

Talleres de Navidad en A Casa dos Xoguetes

A lo largo del día de hoy, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de diferentes talleres y actividades infantiles en A Casa dos Xoguetes, ubicada en la plaza de Costa da Palloza de la ciudad herculina.

Además, hasta el 31 de diciembre se podrá donar juguetes que están en desuso. Se trata de una iniciativa solidaria para poder repartir ilusión a todos los niños de la ciudad.

Los talleres gratuitos que el día de hoy, sábado 13, acogerá A Casa dos Xoguetes:

11:00 horas - Bingo de Navidad

11:15 horas - Postales de Navidad (obradoiro)

(obradoiro) 12:05 horas - Adornos de Navidad sostenibles

12:55 horas - Portatodo de Tetrabrick

13:45 horas - Cuentacuentos

Visita guiada a la Casa Museo Picasso

Este sábado 13 a las 12:00 horas de la mañana se podrá acudir a una visita guiada gratuita por la Casa Museo Picasso, un plan cultural para disfrutar en compañía de familia o amigos.

El edificio dispone de tres plantas diferentes. La primera está destinada a los usos múltiples que amplían la actividad cultural de la Casa Museo, la segunda se trata de la vivienda de la familia Ruiz Picasso y la tercera se encarga de complementar la información del museo.

Hay, además, varios óleos sobre lienzo, madera, dibujos a lápiz, pluma, tintas, carboncillos y acuarelas.

Para complementar la visita, también se podrá disfrutar de la exposición permanente Sueño y mentiras de Franco.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces de blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se puede visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: