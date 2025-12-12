Parque Ferrol celebra la Navidad 2025: visita de Papá Noel y recogida solidaria de juguetes

El centro comercial ha puesto en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes "Un Juguete, Una Sonrisa" en colaboración con Dignidad Ferrol

Parque Ferrol da la bienvenida a la Navidad 2025 con una programación pensada para disfrutar en familia y fomentar la solidaridad. El centro comercial recibirá la visita de Papá Noel los días 22, 23 y 24 de diciembre y ha puesto en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes "Un Juguete, Una Sonrisa" en colaboración con Dignidad Ferrol hasta el 30 de diciembre

La magia de estas fechas se vivirá en Parque Ferrol con una visita muy especial: Papá Noel compartirá la ilusión con los más pequeños, saludará a las familias y recorrerá el centro comercial entregando caramelos y repartiendo alegría navideña los días 22, 23 y 24 de diciembre. Estos son los horarios de visita:

22 de diciembre: de 17:00 a 20:00 horas

23 de diciembre: de 17:00 a 20:00 horas

24 de diciembre: de 12:00 a 14:00 horas

El 23 de diciembre, además, los niños y niñas podrán entregar en persona su carta a Papá Noel y contarle sus deseos para esta Navidad.

Parque Ferrol, por otro lado, impulsa la campaña "Un Juguete, Una Sonrisa", una recogida de juguetes en colaboración con Dignidad Ferrol con el objetivo de llevar ilusión a los niños y niñas de la comunidad. La iniciativa estará activa hasta el 30 de diciembre.

Para participar, solo hay que llevar juguetes nuevos o en buen estado y depositarlos en la caja de recogida, ubicada al lado del fotomatón (líneas de cajas Carrefour). Cada aportación contribuirá a que la Navidad llegue a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, Parque Ferrol invita a toda la ciudadanía a disfrutar de unas fiestas llenas de ilusión y compromiso, combinando momentos de encuentro familiar con un gesto solidario que puede marcar la diferencia.