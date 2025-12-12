Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, viernes 12 de diciembre

Entre las grandes novedades del día en A Coruña destacamos, cómo no, el concierto de Sen Senra, pero también la apertura oficial del Belén Municipal del Ayuntamiento de la Plaza de María Pita, que en esta edición le da la bienvenida a una figura del cantautor gallego Xoel López.

Otros eventos de los que podremos disfrutar a lo largo de este día son la representación de la obra teatral Los lunes al sol de León de Aranoa e Ignacio del Moral, el Festival benéfico 25 anos de danza a favor de la Cocina Económica y los diferentes talleres infantiles gratuitos que la Casa dos Xoguetes oferta.

Concierto de Sen Senra

Como gran novedad del día de hoy tenemos el concierto que Sen Senra dará a las 21:30 horas en el Coliseum. Se corona como una de las cuatro fechas de su exclusivo tour PO2054AZ: La Última Misa.

Este fin de gira ya anuncia el lanzamiento de su próximo proyecto musical, El Retorno, que verá la luz a lo largo del año 2026.

El pontevedrés se subirá a los escenarios herculinos para regalarle a sus fans gallegos un espectáculo que va mucho más allá de un simple concierto. Será un auténtico homenaje a su carrera dividido en tres actos, haciendo referencia a su trilogía de discos.

Las últimas entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 34,40 euros.

Apertura del Belén Municipal

Un año más, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal. Esta apertura se corona como uno de los hitos más importantes de la Navidad herculina, pues anualmente recibe a visitantes de todos los lugares de la ciudad, incluyendo también turistas y visitantes de otras partes de Galicia.

Una de las caracteríticas más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Representación de la obra teatral Los lunes al sol de León de Aranoa e Ignacio del Moral

El Teatro Rosalía de Castro acogerá a las 20:30 horas la representración de Los lunes al sol, una obra teatral basada en la novela de León de Aranoa.

En esta historia, los actores nos harán reflexionar acerca de la manera en la que las circunstancias económicas son capaces de moldear la identidad de uno mismo y sus relaciones interpersonales.

Debido a su contenido filosófico y existencial es una obra de teatro especialmente recomendada al público adulto.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 5,50 euros.

Festival benéfico 25 anos de danza a favor de la Cocina Económica

El día de hoy, viernes 12, también tenemos cita en el Centro Socioccultural Ágora a las 19:30 horas, donde la Escuela de Danza Carmen y la Cocina Económica se unen en este Festival Benéfico navideño.

Y la edición de este año es de lo más especial, pues la escuela está de 25 cumpleaños. Por ello, lo celebraremos por todo lo alto con un ambiente solidario y festivo.

El precio de las entradas es de 10,80 euros y están a la venta en Ataquilla.com

Talleres de Navidad en A Casa dos Xoguetes

A lo largo del día de hoy, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de diferentes talleres y actividades infantiles en A Casa dos Xoguetes, ubicada en la plaza de Costa da Palloza de la ciudad herculina.

Además, hasta el 31 de diciembre se podrá donar juguetes que están en desuso para poder llenar de ilusión a otros niños y niñas durante estas fechas tan mágicas.

Los talleres gratuitos que el día de hoy, viernes 5, acogerá A Casa dos Xoguetes:

15:00 horas - Scape Room: Salva o Nadal

15:15 horas - Adornos de Navidad sostenibles (4-5 anos)

(4-5 anos) 16:05 horas - Adornos de Navidad sostenibles (6-7-8 anos)

(6-7-8 anos) 16:55 horas - Adornos de Navidad sostenibles (9-10 anos)

(9-10 anos) 17:45 horas - Bingo de Navidad

Espectáculo Slava's Snowshow

El aplaudido espectáculo de clown navideño, Slava's Snowshow, continua hoy, viernes 12, en el Teatro Colón a las 20:00 horas.

Esta maravilla teatral, protagonizada por Slava Polunin, fusiona circo, clown, alegría y belleza en una especie de caos organizado que sumergirá a todo su público en un estado de feliz estupidez.

Tras más de 30 años girando por el mundo, este gran show llega a la ciudad herculina. ¡No te lo pierdas! Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 30,24 euros.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces de blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se puede visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: