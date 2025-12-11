El Encontro Mundial de Humorismo regresa a A Coruña en 2026: será del 23 de abril al 3 de mayo

A Coruña acogerá de nuevo el próximo año el Encontro Mundial de Humorismo (EMHU). El evento celebra su sexta edición del 23 de abril al 3 de mayo, 11 días consecutivos en los que las risas, las conversaciones y los estrenos serán los protagonistas gracias a los espectáculos de comedia más relevantes del momento.

Los principales nombres del sector actuarán para el público, que podrá descubrir la próxima semana parte de la programación del EMHU 2026. El evento buscará, una vez más, visualizar una perspectiva diferente del humor: en esta ocasión, pondrán el foco en la sonrisa, en el gesto físico y gráfico del acto de sonreír, a través del icónico smiley creado por Franklin Loufrani y transformado en un superhéroe que está hecho de sonrisas.

"A programación cultural do Concello non desbota ningún xénero e ten o humor como un dos seus principais eixos. Inés Rey deixouno claro apostando desde os seus inicios por un festival de humor que nos converte en capital mundial do xénero durante unha semana", explicó el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro.

El director artístico del evento, Luis Piedrahita, destacó por su parte que el humor "es fuerza y energía" y, por la tanto, "también salud y vida": "Reír reduce los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico y favorece la circulación. El humor nos convierte en superhéroes, como el cartel del EMHU de este año, un superhéroe hecho con sonrisas que pretende salvar al universo de un destino triste, frío y silencioso".

La sonrisa icónica construye el volumen de una figura hercúlea que se exhibe alegremente en el cartel, ilustrado por Riki Blanco y diseñado por Rebeca Losada. "Sonreír es como ir al gimnasio", señala Blanco, que añade: "Sonreír es físico, mecánico, técnico y químico. Las sonrisas, de la misma forma que los músculos, también se pueden definir. Para que el gesto sea inequívoco, podemos trabajarlos para ganar volumen, resolución y contraste. Esta constitución desproporcionada es una metáfora: nadie querría tener un cuerpo tan amarillo".

Cartel del EMHU 2026.

La mayor parte de la programación del EMHU 2026 se dará a conocer la próxima semana, aunque en los siguientes meses se presentarán actividades paralelas, los Premios EMHU y otras novedades preparadas para esta sexta edición, que volverá a llenar A Coruña de sonrisas tanto en las calles como en los patios de butacas. Las entradas y abonos se podrán comprar también a partir de la próxima semana en la web oficial del evento.