Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, sábado 6 de diciembre, por la Navidad 2025

La programación navideña de Santiago de Compostela trae para este sábado, 6 de diciembre, actividades y talleres para niños y para todos los públicos.

A lo largo del día de hoy se inaugurará el fotomatón O álbum dos bicos y el Son Vermú localizado en la Carpa Roxa que pondrá música y baile en la Praza Roxa.

Luces de Navidad

Aunque la lluvia pueda parecer un impedimento, pasear por las calles de Compostela siempre es un buen plan. Sobre todo si están decoradas con cientos de luces navideñas. Aquí te dejamos un pequeño resumen de los puntos que no pueden faltar en ese paseo:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercado de Nadal

Durante este sábado podrás seguir disfrutando del Mercado de Nadal localizado en rúa Carreira do Conde y comprar tus regalos de Navidad, a la vez que apoyas el comercio local, pues se trata de un mercado con decenas de puestos de artesanía y gourmet, todos ellos de Galicia.

Fotomatón

Durante este mes de diciembre se podrá visitar O álbum dos bicos en diferentes puntos de la ciudad. Se trata de fotomatones situados en pequeños jardines navideños repartidos por los barrios compostelanos.

Se inaugurará hoy sábado, 6 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, en la Praza do Obradoiro donde todas las personas que se acerque podrán sacarse una foto de lo más navideña.

Carpa Roxa

Hoy podremos disfrutar de la primera sesión del Son Vermú con Lidia India,a las 13:00 horas, donde la música de raíz gallega se encontrará con ritmos del mundo. Su estilo se caracteriza por una fusión de instrumentos tradicionales, percusión orgánica y pinceladas electrónicas. Presentará su nuevo espectáculo Orixes, en formato de trío.

Por otro lado, a las 18:00 horas, se podrá disfrutar del espectáculo Carpa con maxia, de Dani Polo.

Talleres infantiles

Este sábado los más pequeños de la casa podrán disfrutar de diversas actividades dentro de la programación de Navidad.

En el Espacio Infantil del Mercado de Nadal se celebrará, a las 12:00 horas, el taller Renas de cortiza; mientras que a las 18:00 horas tendrá lugar el de Ananiños de canela. Ambos son gratuitos hasta completar aforo y están dirigidos a menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Berenguela na gaiola

El Salón Teatro de Santiago vuelve a acoger la representación teatral Berenguela na gaiola. Será a las 18:00 horas en el Salón Teatro y el precio de la entrada va desde los diez euros.

Se trata de una representación donde cada actor y actriz elige el personaje que quiere representar. Entrarán y saldrán de escena, debatiendo, interrumpiendo el desarrollo de la obra, actuando como si estuvieran en ese pasado que creían olvidado porque sucedió hace muchos años, en la ilusión de la infancia.