Monte Martelo, en A Coruña, celebra la Navidad con grandes fiestas: churrasco, maxi vermú y magia

Zona del municipio de A Coruña donde se encuentran los barrios de la asociación Monte Martelo

El espíritu navideño llena las calles de A Coruña y Monte Martelo no es una excepción. Desde este mismo viernes 5 de diciembre, los vecinos del barrio celebran sus Festas de Nadal con actuaciones musicales, magia y una maxi sesión vermú.

Organizado por la A. V. C. Monte Martelo, el evento arranca hoy mismo a las 20:00 horas con una churrascada a precios populares. Habrá, además, actuaciones musicales de la mano de Carcelo e Saudade. El lugar de celebración es el Mesón Loureiro.

La magia será la protagonista mañana sábado en el Bar A Cruzeña desde las 13:00 horas, mientras que la maxi vermú se celebrará el domingo 7 de diciembre desde las 13:00 horas en Cojonuditos, en el Centro Comercial Espacio Coruña. La música correrá a cargo de La Travesía y Solara.

Cartel de las Festas de Nadal Monte Martelo. Cedida

La asociación vecinal, además, ya ha preparado más actividades de cara a las próximas semanas. Así, los días 17, 18 y 19 de diciembre habrá un mercadillo de segunda mano y, ya en 2026, una chocolatada benéfica que se celebrará el día 9 de enero.