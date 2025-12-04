Estos son todos los planes de Santiago de Compostela que puedes hacer este fin de semana

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

El primer fin de semana de diciembre en Santiago de Compostela se estrena nada más y nada menos que con un concierto estelar del cantautor argentino Coti. Otros conciertos de estos días son el de Alice Wonder y Sr. Salvaje, quienes dejarán ardiendo las salas de la ciudad.

Estos primeros días también se podrá disfrutar del San Lorenzo Fest, el espectáculo musical infantil Tributo al Rey León de Simba a Kiara y la representación teatral de Berenguela na Gaiola.

Conciertos del fin de semana

Coti está inmerso en su gira '20 TOUR 25'. Cedida

El mes de diciembre se estrena en la ciudad compostelana con una serie de conciertos que no dejarán indiferente a nadie.

El jueves 4 a las 20:30 horas la Real Filharmónica de Galicia se sube al Auditorio de Galicia para presentar Irmandade, un espectáculo dirigido por Baldur Brönnimann. Contará con la participación de los alumnos de la EAEM.

El viernes 5 a las 21:00 horas el grupo compostelano Sr. Salvaje se despide de su gira del 2025 Vuela con un concierto inédito en la Sala Capitol, donde cerrarán esta gran etapa en su carrera en compañía de otros artistas invitados.

El sábado 6 a las 21:00 horas se sube al escenario de la Sala Malatesta una de las artistas más emergentes de la actualidad: Alice Wonder. La cantautora, con apenas 24 años, irrumpe con fuerza en la escena musical española y ya amasa grandes éxitos con su álbum debut Firekid.

El domingo 7 continuamos el mes con un concierto inédito del gran cantautor argentino Coti, quien se presentará en la Sala Capitol a las 21:00 horas. Hará un recorrido por sus mayores éxitos acompañado de su banda The Champions.

Programación de Navidad 2025

Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago.

La Navidad es una de las épocas preferidas de los más pequeños y, en muchas ocasiones, también de los mayores. Santiago de Compostela ha preparado una amplia programación durante todo el mes en el que habrá mercados navideños, las visitas de los Reyes Magos o espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Los talleres para los más pequeños son también uno de los grandes alicientes de este mes, en el que será posible disfrutar de diversos conciertos de todo tipo. La programación completa puede consultarse en este enlace.

Mercado de Nadal

El emblemático Mercado de Navidad de Santiago de Compostela ha vuelto a instalarse para el público

El pasado 28 de noviembre se inauguró oficialmente el emblemático Mercado de Navidad de la ciudad compostelana. Al igual que anteriores años, se ha instalado en la calle de Carreira do Conde, un punto donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades navideñas.

Los puestos del Mercado de Navidad ofrecerán a los visitantes una gran variedad de productos de decoración, alimentación, gourmet, artesanía y muchísimo más. ¡Pásate por aquí para descubrirlo!

Además, este año las instalaciones se extenderán hasta el Centro Comercial Área Central, donde también se podrán comprar productos de artesanía y otros regalos navideños.

Se podrá disfrutar hasta el 5 de enero. El horario correspondiente será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La excepción serán los días 24 y 31, que será cuando el mercado solo esté abierto de 12:00 a 14:00 horas.

Belén tradicional de San Fiz de Solovio

El Belén tradicional de San Fiz de Solovio ya se puede visitar en la capital compostelana

Este gran belén tradicional, estrenado ya el mes pasado, se podrá disfrutar hasta el lunes 5 de enero.

Se trata de la obra del belenista José Uzal, quien ha colocado más de 500 figuras en un nacimiento que incluye piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido.

Se podrá visitar de lunes a jueves de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los viernes, sábados, domingos y vacaciones escolares el horario cambiará de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Concierto de Navidad con la Orquestra Sinfónica del CMUS y Danza Alfaia

La Orquestra Sinfónica do CMUS participará en el concerto especial de Navidad con el alumnado de Danza Alfaia

El viernes 5 a las 19:00 y 20:00 horas en la Casa das Máquinas tendrá lugar el Concierto especial de Navidad a cargo de la Orquestra Sinfónica del CMUS y el alumnado de Danza Alfaia, la escuela de danza dirigida por la artista Paula Quintas.

El repertorio de este encuentro musical estará a cargo de Carmen Ferreiro, quien hará un emocionante recorrido por diferentes piezas de Bizet y la Ópera de Fausto.

Sobre el escenario habrá un total de 53 bailarines de la escuela Danza Alfaia, quienes estarán acompañados de los 56 músicos del Conservatorio.

Representación de Berenguela na Gaiola

Este fin de semana tendrá lugar la representación de la obra de teatro 'Berenguela na Gaiola'

El viernes 5, sábado 6 y domingo 7 tendrán lugar tres funciones de la nueva obra teatral Berenguela na Gaiola en el Salón Teatro compostelano. Todas darán inicio a las 18:00 horas.

Esta historia está protagonizada por Berenguela, quien no encuentra comodidad alguna en la residencia de ancianos en la que debe vivir. Aurora, otra de las residentes, le sugiere que hagan una obra de teatro para desahogarse.

Así es como dará inicio la representación de la obra Aventuras y desventuras de una espina llamada Berenguela.

San Lorenzo Fest

El Festival San Lorenzo tendrá lugar este fin de semana en la Sala Capitol de Santiago de Compostela

El sábado 6 a las 20:30 horas en la Sala Capitol tendrá lugar una nueva edición del San Lorenzo Fest, un evento musical a favor del Racing Club de San Lorenzo.

La velada estará protagonizada por las actuaciones de DJ Mil, Erin Comando Katana y Solohmateo, quienes traerán el mejor rap a la capital compostelana.

Tributo al Rey León de Simba a Kiara

El espectáculo de Tributo al Rey León llega desde la Gran Vía de Madrid hasta Santiago de Compostela

El domingo 7 a las 18:00 horas en el Teatro Compostela tendrá lugar este espectáculo musical para los más pequeños de la familia.

El Tributo al Rey León de Simba a Kiara es un show lleno de color, entretenidas coreografías, cuidado vestuario y fascinante puesta en escena. Nos sumergirá de lleno en esta historia inspirada en una de las películas más emblemáticas de nuestros tiempos.