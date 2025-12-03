Súper Weekend en el Outlet Área Central: los mejores descuentos esta Navidad en Santiago

Outlet Área Central inaugura su campaña Súper Weekend con descuentos especiales de jueves a domingo para facilitar las compras navideñas cada semana hasta el 11 de enero

El Outlet Área Central lo pone muy fácil a sus clientes para que acierten con los regalos de sus seres queridos. Las marcas favoritas harán disfrutar de los fines de semana con promociones que no se pueden dejar escapar. Con la campaña Súper weekend habrá descuentos que se alargan toda la Navidad.

Descuentos de jueves a domingo

El Súper weekend nace para que se puedan disfrutar de las compras en Área Central aprovechando importantes descuentos y promociones en las marcas de referencia. Habrá descuentos especiales desde jueves a domingo, convirtiendo la visita a Área Central en el plan de compras perfecto para estas fechas navideñas.

El primer Súper weekend comienza mañana, jueves 4. Esta semana funcionará jueves, viernes y sábado (día de apertura de los comercios). El domingo los establecimientos comerciales estarán cerrados.

Hasta el 11 de enero

El Súper weekend se celebrará todas las semanas de diciembre y hasta el 11 de enero. Área Central da todas las facilidades a su clientela para que se puedan beneficiar de los descuentos de sus establecimientos y obsequiar a sus seres queridos con los mejores regalos.