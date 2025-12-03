Luz Casal (67), sobre la canción que no cantará nunca más: "Durante el concierto pasó un tren y se llevó a 2 personas"

Luz Casal visitó recientemente los estudios de Cadena Dial para sentarse con Rafa Cano y hablar de su nuevo proyecto musical, "Me voy a permitir", la gira que está a punto de comenzar y compartir algunas anécdotas y curiosidades de su amplia trayectoria.

Durante la charla, la cantante reveló uno de los asuntos que más ha marcado su carrera: la historia detrás de la única canción que jamás volverá a cantar en directo, Los ojos del gato.

La canción "maldita" de Luz Casal

"Solo hay una canción que no hago desde que hubo un accidente con, lamentablemente, pérdidas humanas, un accidente de tren, que es 'Los ojos del gato'. Es la única que no pienso volver a cantar en mi vida, por respeto", dijo tajante frente al micrófono.

A raíz de esta confesión, Cano le pidió que contara la historia. La artista recordó entonces un concierto de mediados de los años 80: "Estábamos haciendo un concierto en Cataluña, nos cambiaron la zona de escenario porque había amenaza de gota fría y cuando fuimos a hacer la prueba de sonido yo vi que pasaba un tren por una montaña y dije 'Anda, que va a pasar un tren, ¿Está abierto el servicio cuando nosotros estemos actuando?' y respondían 'No, no, no te preocupes'.

Sin embargo, aquella tranquilidad que los organizadores transmitían, acabó convirtiéndose en tragedia: "El 'No te preocupes' sí fue una preocupación porque en mitad de esta canción pasó un tren y se llevó a un par de cuerpos", añadía Luz Casal mientras recordaba aquel momento que la impactó.

Desde entonces, la artista reconoce ser completamente incapaz de interpretar ese tema. "Soy incapaz de cantarla".

Luz Casal hace referencia al concierto celebrado en 1986 en Tarragona, durante un festival de rock en el que, en pleno directo, un tren arrolló a parte del público. El suceso dejó dos muertos y 11 heridos, marcando para siempre tanto a los asistentes como a la propia cantante.