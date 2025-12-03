Así es la figura de Xoel López en el Belén de A Coruña: "Estoy encantado de estar en mi casa"

Xoel López ya es uno más en el Belén municipal. El cantautor, visiblemente emocionado, ha recibido esta tarde una réplica de su figura de manos de la alcaldesa, Inés Rey. Lo hizo acompañado de su familia, aunque faltó su abuela, a quien "seguramente más ilusión le habría hecho", según confesaba el artista.

Además, firmó en el libro de honor de la ciudad con una emotiva frase: "Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. A Coruña sempre no meu corazón, nas miñas cancións, en todos os versos desde sempre e por sempre. Grazas", acompañado de su rúbrica.

Imagen de la firma de Xoel López en el libro de honor. Quincemil.

Así es la figura

Con una base gris, y un amplificador negro en el lado derecho, la figura de Xoel López sobresale en la imagen del Belén con una chaqueta verde, una camiseta a rayas blancas y negras, y una barba cuidada. Con su guitarra perfectamente replicada, la imagen evoca un concierto donde siempre A Coruña está, de forma directa o indirecta, en sus letras.

Imagen de la figura de Xoel López. Quincemil.

"Ilusión" como palabra más repetida

"Sendo de aquí, da cidade, faime moita ilusión. Pilloume de sorpresa, estaba eu en Madrid, no meu coche e de repente tiña que vir un día antes do meu concerto de fin de xira. Estou encantado de estar na miña casa", confesó ante los medios de comunicación.

"Nunca somos profetas na nosa terra, pero eu non podo dicir iso e teño que estar moi agradecido coa xente da miña cidade. Sempre me trataron moi ben", respondió.

La posibilidad de hacer un nuevo himno para el Dépor

En los últimos días el Dépor ha hecho circular una encuesta donde, una de las preguntas a plantear, es la posibilidad de crear un nuevo himno.

"Claro que me gustaría facer un himno co Dépor. Vexoo todas as semanas, cando estaba vivindo en Arxentina, en Segunda B, en Primera RFEF, en Segunda, en Primeira.... eu levo seguindo ao Dépor dende sempre, dende que son moi pequeno e a verdade sí, faríame moita ilusión. Sería algo moi natural para min. Fago cancións, sigo ao meu equipo, pero ten que ser algo que se de, hai moita xente aí implicada", concluyó.

Cuando se podrá visitar el Belén

El Belén Municipal abrirá sus puertas en la sala de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita el próximo viernes 12 de diciembre.

El horario general de apertura será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

El 24 de diciembre solo abrirá en horario de mañana, el 25 de diciembre solo de tarde, el 31 de diciembre solo estará operativo el turno matinal, el 1 de enero el de tarde, el 5 de enero en franja de mañana y el 6 de enero por la tarde.