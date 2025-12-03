Un barrio de A Coruña tendrá un mercadillo de Navidad con churros, visita de Papá Noel y música

El domingo 14 de diciembre la plaza de la Tolerancia se transformará en un mercadillo navideño. La asociación de comerciantes de los barrios de Ciudad Escolar, Labañou, Riazor y San Roque de Afora organiza por primera vez esta iniciativa con 16 negocios implicados.

Ese día habrá chocolate con churros desde las 10:00 horas y hasta fin de existencias, talleres infantiles y actuaciones musicales.

Entre las 11:00 y las 13:00 horas, Papá Noel y un elfo estarán recogiendo las cartas de los niños y a las 12:00 horas comenzarán las actuaciones en directo. Primero subirán al escenario las pandeireiteiras de la asociación vecinal y luego será el turno de Encontra.

También habrá un taller navideño para niños con un monitor de Parklandia y un chutagol en una pista de fútbol de la mano de Atmósferasport.

Mercadillo navideño 2025 en la plaza de la Tolerancia de A Coruña. Asociación Somos Nós

Desde la asociación comercial Somos Nós recalcan que el objetivo de esta actividad es agradecer a los vecinos del barrio "que confían en nosotros y devolverles un poco de lo que nos dan ellos".

Esta es su primera Navidad como asociación, ya que se constituyeron el pasado mes de mayo y siguen abiertos a sumar nuevos socios. Por eso, también plantean esta iniciativa como una forma de dar a conocer su trabajo. "Nuestro fin es luchar por el comercio de barrio y por la hostelería. Defendemos el comercio de proximidad", afirman.

Este mercadillo será, además de una forma de dinamizar el barrio en estas fechas festivas, una manera de "proteger el comercio local. Somos los que formamos la vida del propio barrio".