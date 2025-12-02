Pantomima Full trae a A Coruña su nuevo show 'Hecho a mano' el 21 de marzo

El espectáculo 'Hecho a mano', el nuevo show de Pantomima Full, llegará a Palexco de A Coruña el próximo 21 de marzo, en una de las paradas de la gira que el dúo humorístico está realizando por toda España. Las entradas ya están disponibles a través de su página web oficial: pantomimafull.com.

No es la primera vez que Alberto Casado y Rober Bodegas visitan la ciudad herculina. La conexión gallega del segundo —natural de Carballo— ha acercado en numerosas ocasiones al dúo a distintos escenarios de Galicia, donde cuentan con un público especialmente fiel.

De hecho, este mismo verano acudieron a la jornada inaugural del Festival Nororeste. Todo por el disfrute, más allá del trabajo.

Pantomima Full se ha consolidado como una de las referencias del humor contemporáneo en España gracias a sus sketches breves y directos, que caricaturizan estereotipos actuales y situaciones cotidianas con una mezcla de ironía, costumbrismo actualizado y un marcado tono sarcástico. Su forma de retratar arquetipos sociales se ha convertido en un sello propio que triunfa tanto en redes sociales como en sus espectáculos en vivo.

Con 'Hecho a mano', Casado y Bodegas vuelven a apostar por ese humor reconocible y afilado, llevando al escenario nuevas piezas pensadas para arrancar carcajadas del público. Su paso por A Coruña promete repetir el éxito de anteriores visitas y sumar otro lleno en una gira que no deja de crecer.