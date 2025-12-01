Estos son los grandes conciertos y eventos del mes de diciembre 2025 en Santiago de Compostela

El mes de diciembre entra pisando con fuerza en Santiago de Compostela. Nos despediremos del año con una gran variedad de eventos de ocio y cultura para todos los públicos y gustos: conciertos, mercados y mercadillos, carreras populares, teatro, humor... ¡Y muchísimo más!

En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ningún plan durante estas Navidades.

Programación de la Navidad 2025

Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago.

La Navidad es una de las épocas preferidas de los más pequeños y, en muchas ocasiones, también de los mayores. Santiago de Compostela ha preparado una amplia programación durante todo el mes en el que habrá mercados navideños, las visitas de los Reyes Magos o espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Los talleres para los más pequeños son también uno de los grandes alicientes de este mes, en el que será posible disfrutar de diversos conciertos de todo tipo. La programación completa puede consultarse en este enlace.

Todo el mes: Mercado de Nadal

El emblemático Mercado de Navidad de Santiago de Compostela ha vuelto a instalarse para el público

El pasado 28 de noviembre se inauguró oficialmente el emblemático Mercado de Navidad de la ciudad compostelana. Al igual que anteriores años, se ha instalado en la calle de Carreira do Conde, un punto donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades navideñas.

Los puestos del Mercado de Navidad ofrecerán a los visitantes una gran variedad de productos de decoración, alimentación, gourmet, artesanía y muchísimo más. ¡Pásate por aquí para descubrirlo!

Además, este año las instalaciones se extenderán hasta el Centro Comercial Área Central, donde también se podrán comprar productos de artesanía y otros regalos navideños.

Se podrá disfrutar hasta el 5 de enero. El horario correspondiente será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La excepción serán los días 24 y 31, que será cuando el mercado solo esté abierto de 12:00 a 14:00 horas.

Conciertos del mes en Santiago de Compostela

Coti está inmerso en su gira '20 TOUR 25'. Cedida

El sábado 6 a las 21:00 horas se sube al escenario de la Sala Malatesta una de las artistas más emergentes de la actualidad: Alice Wonder. La cantautora, con apenas 24 años, irrumpe con fuerza en la escena musical española y ya amasa grandes éxitos con su álbum debut Firekid.

El domingo 7 continuamos el mes con un concierto inédito del gran cantautor argentino Coti, quien se presentará en la Sala Capitol a las 21:00 horas. Hará un recorrido por sus mayores éxitos acompañado de su banda The Champions.

El sábado 13 a las 21:30 horas será el turno de Quique González de subirse al escenario de la Sala Capitol compostelana. Presentará en directo su nuevo álbum, 1973, en un concierto que ya ha hecho Sold Out.

El viernes 19 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la Sala Capitol de la única parada de La Paloma en Galicia. Tocarán su nuevo y exitoso álbum en directo, Un golpe de suerte, en una sala que ya ha agotado las entradas.

El sábado 20 a las 21:00 horas vuelve el grupo conocido como Morgan a la Sala Capitol para presentar su nuevo proyecto, Hotel Morgan, como parte del ciclo de conciertos InterModal 2025 de la capital compostelana.

El domingo 21 a las 20:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito de André Reyes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, donde presentará su espectáculo GIPSY KINGS en compañía de su familia.

El sábado 27 a las 21:00 horas llega al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia uno de los mejores tributos al emblemático grupo ABBA con su Revolution Tour. Un gran espectáculo que fusiona música, tecnología, imágenes y escenografía.

El domingo 28 a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia cerramos el año por todo lo alto con un concierto de Año Nuevo de la SCQ en el que interpretarán El Danubio Azul y la Marcha Radetzky del gran Johann Strauss.

12 de diciembre: Fiesta alumni volta aos 80's - 90's con Christian B

El cartel de la gran fiesta que llenará de nostalgia la capital compostelana

El viernes 12 a partir de las 22:00 horas la Sala Capitol se convierte en la casa de la música ochentera y noventera de la mano de la fiesta de Alumni. ¡Y esta será su edición navideña!

Los éxitos que marcaron varias generaciones se mezclarán con el directo de Christian B (Movimiento 80), quien nos regalará una noche inolvidable cargada de ritmo, energía y nostalgia.

Las entradas están a la venta desde 18 euros en salacapitol.entradas.plus

19, 20 y 21 de diciembre: Mercado da Estrela

El Mercado da Estrela compostelán vuelve un año más para hacer de estas fechas algo inolvidable

El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 regresa el Mercado da Estrela con su 14.ª edición, una ocasión ideal para los reencuentros, las compras navideñas y la ilusión de esta época tan mágica del año.

Este mercado anual celebra el talento artesanal gallego con un amplio repertorio de productos. Para hacer, un año más, de esta experiencia algo inolvidable también se podrá disfrutar de conciertos de música en directo, obradoiros, puestos de gastronomía y mucho más.

Las diferentes localizaciones y actividades:

Hospedería San Martín Pinario

Feria creativa de regalos gallegos de Navidad Piano mágico Espacio familiar y guardería ludoteca Obradoiros creativos y musiquitas



Plaza 8 de marzo

Zona foodtruck con DJs

Plaza 8 de marzo y Corredor de Bonaval

Espacios A paisaxe que sabe Carpa con marcas artesanales y agroalimentarias y bus de dos pisos con showcookings



Plaza de Cervantes

Espacio estreleiro con juego de la oca gigante y empaquetando regalos

Pista cubierta del CX Don Bosco

Actuaciones en directo de: Triángulo de Amor Bizarro IGMIG Saibrán Montedapena Antela Mari Carme Sheila Patricia Zalomon Grass

Bingo estreleiro

Retrokaraoke

Juego de las cadeiras foliadeiras

20 de diciembre: El Rey Lirón - La Parodia

Cartel de la parodia 'El Rey Lirón', que será representada este mes en la capital compostelana

El sábado 20 a las 21:00 horas se podrá disfrutar en el Teatro La Salle del espectáculo de humor El Rey Lirón, un intento de imitar el show en directo de El Rey León, pero sin medios, dinero, artistas, cantantes o director.

Con esta parodia se homenajeará al público, invitándolo a subir al escenario y formar parte de esta representación. Una experiencia de lo más interactiva y divertida que no dejará a nadie indiferente.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

21 de diciembre: Carrera de Papá Noel

La carrera con espíritu más navideño tiene lugar durante estas Navidades

El domingo 21 llega hasta Santiago de Compostela la Carrera de Papá Noel, un divertido evento deportivo en el que podrá participar toda la familia. ¡No te olvides de venir con tu mejor disfraz navideño!

La carrera dará inicio a las 11:00 horas en el Centro Comercial Cancelas. La meta estará en la Plaza del Obradoiro.

Habrá dos modalidades diferentes: Papá Noel y Elfo. Los más pequeños podrán realizar el recorrido (4 kilómetros en total) de manera individual o en familia.

26 de diciembre: Espectáculo infantil - La magia de los cuentos

Uno de los grandes espectáculos infantiles del mes se podrá disfrutar a finales de diciembre

Durante estas festividades tampoco pueden faltar los shows infantiles para que disfrutar con toda la familia. Es por ello que La magia de los cuentos aterriza el viernes 26 a las 17:00 horas en el Teatro La Salle de Compostela.

Un espectáculo lleno de color, coreografías, momentos mágicos y una emocionante historia en la que nuestra protagonista, Blanca, se embarcará en una aventura para volver a creer en el poder de los cuentos.

Las entradas están a la venta desde 16,60 euros en Ataquilla.com

26 de diciembre: ESFÍNTER 5 - Un espectáculo para pechar o ano

La comedia más esperada de la temporada de Navidad: ESFÍNTER 5

El viernes 26 a las 21:00 horas tenemos en el Auditorio Abanca de la capital compostelana una cita con el humor más esperado de la temporada de Navidad.

Y es que la comedia de Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas -ESFÍNTER 5- regresa a los escenarios para pronunciarse como el espectáculo para pechar o ano. Podremos disfrutar de 90 minutos de tres queridos humoristas gallegos.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 22 euros. ¡No te lo pienses más y no te quedes sin tu asiento!

27 de diciembre: Espectáculo de La Granja de Zenón

Cartel del nuevo espectáculo de 2025 de La Granja de Zenón

El sábado 27 a partir de las 17:00 horas la familia al completo podrá disfrutar de un nuevo show de La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

Este aclamado fenómeno infantil sale de las pantallas de los móviles y ordenadores para ofrecer una experiencia inmersiva donde los protagonistas serán los más pequeños de la familia.

En esta nueva historia, Tito y Bartolito intentarán llegar hasta el arcoíris. ¿Lo conseguirán? Si quieres saberlo, no dudes en hacerte con tus entradas en Ataquilla.com. Están a la venta desde 30,80 euros.

27 de diciembre: Monólogo de Millán Salcedo - Preguntamelón

El último show del año vendrá de la mano de uno de los cómicos más emblemáticos del entretenimiento español

Para cerrar el año por todo lo alto y con las mejores risas, el humorista Millán Salcedo aterriza en el Teatro La Salle con su monólogo Preguntamelón el sábado 27 a las 20:00 horas.

Más que un simple monólogo o podcast, Preguntamelón es un viaje por las vivencias del cómico, el cual nos contará con su característica mordacidad y esa chispa que tan bien lo caracteriza.

¡Una cita imprescindible! Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 22 euros.