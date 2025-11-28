Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 28 de noviembre, por la Navidad 2025

El inicio de la Navidad ya tiene fecha y lugar en A Coruña: la plaza de María Pita, donde el exjugador del Deportivo, Bebeto, que encenderá las luces.

Paralelamente, también se podrá disfrutar de otras actividades de ocio y cultura, como la exposición de Annie Leibovitz o la obra teatral Yo solo quiero irme a Francia.

Encendido de las luces de Navidad

La ciudad herculina le dará la bienvenida a la Navidad este viernes 28 a las 19:00 horas en la Plaza de María Pita, pues será cuando Bebeto pulse el botón que encenderá todas las luces de A Coruña.

En esta edición de 2025 será el exjugador del Deportivo da Coruña, Bebeto, quien iluminará la ciudad desde el emblemático balcón de María Pita. Además, lo acompañarán seis niños y niñas, finalistas de un concurso de postales navideñas que tuvo lugar en los colegios de la ciudad.

Alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de la ciudad de cristal, adornando cada rincón de la ciudad y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

Mercado de Navidad de María Pita

El día de hoy, viernes 28 de noviembre, se inaugurará oficialmente el Mercado de Navidad de la Plaza de María Pita, que se podrá visitar desde este mismo día hasta el viernes 2 de enero.

A partir del día de hoy, se podrá visitar en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos estará abierto todo el día de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. Por último, los domingos y festivos se podrá visitar de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes podrán comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También habrá un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

Desde el día de hoy, viernes 28 de noviembre, se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Núñez.

Varias camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrousel son las diferentes atracciones que los más pequeños de la familia podrán disfrutar lo que queda de mes y a lo largo de todo diciembre.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovizt de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son:

Lunes a jueves - De 10:00 a 20:00 horas

- De 10:00 a 20:00 horas Viernes - De 10:00 a 21:00 horas

- De 10:00 a 21:00 horas Sábados y domingos - De 11:00 a 21:00 horas

Representación de Yo solo quiero irme a Francia de Elisabeth Lorena

El día de hoy, el Teatro Rosalía de Castro acogerá a las 20:30 horas la representación de la obra teatral Yo solo quiero irme a Francia, que además forma parte del Ciclo Principal de Outono 2025.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 5,50 euros.