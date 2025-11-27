Carolina Iglesias actuará finalmente este viernes en la sala Claro Boba! de A Coruña

A Coruña acoge este viernes uno de los eventos más esperados del programa anual de actividades de Les Coruña por la visibilidad lésbica: el regreso de Carolina Iglesias a su ciudad natal.

La escritora, cómica y comunicadora oleirense será la protagonista de un encuentro muy especial que finalmente cambia de lugar y se celebrará en la sala Claro Boba!, en una cita patrocinada por el Ayuntamiento de A Coruña y que promete una noche marcada por el humor, la reflexión y el fortalecimiento de la comunidad LGTB.

"Xúntanse dúas cousas que me encantan: estar na Coruña, na miña terra, e o colectivo LGTB do que formo parte, defendo sempre que podo e polo que creo que hai que alzar a voz”, explica Carolina, que reconoce sentirse "especialmente acompañada" en estos actos y con ganas de devolver ese apoyo.

"Faime moita ilusión que se faga este tipo de eventos na miña terra e que as persoas do colectivo sexan cada vez máis visibles e sintan menos medo. Non todas as realidades son como as que temos preto", añade.

Un evento cercano e interactivo

El formato del evento será cercano e interactivo. Carolina adelanta el tono que marcará la velada: "Imos pasar un bo rato e aprender. Sobre todo eu. Vou preguntar cousas. Trátase de que as persoas que veñan se sintan a gusto, como na casa, coñezan outras persoas, fagan amigas e ata liguen! Eu aí xa non me meto".

Desde Les Coruña destacan el simbolismo de contar con Carolina Iglesias en esta fecha tan significativa.

La presidenta de la asociación, Sandra López, subraya que el objetivo es "promover la visibilidad lésbica, crear referentes positivos, fomentar el diálogo y fortalecer la comunidad".

Las puertas de la sala se abrirán a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles en venta anticipada y podrán adquirirse también en taquilla el mismo día del evento. Antes del encuentro, la marca sueca Lelo, líder en productos eróticos de alta calidad, ofrecerá un taller centrado en la sexualidad femenina.