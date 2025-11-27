Abre en A Coruña Casa Amara, la primera pop-up experiencial de Amara Brava Spritz en la ciudad

Amara Brava Spritz, la bebida ready to drink lanzada por Hijos de Rivera, inaugura Casa Amara, su primer espacio experiencial en A Coruña. La marca desplegará del 28 al 29 de noviembre un espacio efímero en Casa Pepita (Riego de Agua, 54), diseñado para transmitir su esencia: hacer las cosas de otra manera y disfrutar como nadie.

Casa Amara abrirá sus puertas al público a partir de mañana viernes con una programación especial llena de actividades, "fiel a su espíritu inconformista y a esa forma de vivir la vida desde la libertad".

Así, entre las 19:00 y las 22:00 horas del viernes, se podrá disfrutar de la exposición de @cuentalobien (@mosquetera_), una artista con carácter y personalidad que explora cómo lo pasado puede transformarse en algo completamente nuevo, una mirada que encaja con la filosofía valiente y creativa de Amara Brava Spritz.

El espacio contará además con la música del DJ @caste.music, colaborador local que acompañará la experiencia. Con cada consumición de Amara Brava Spritz, los asistentes recibirán una fotografía en blanco y negro junto a un hilo naranja, una invitación a reinterpretar ese recuerdo con una mirada creativa.

La programación continuará el sábado con un taller de flores impartido por Benditaflor, colaboradora local alineada con el espíritu atlántico de Amara Brava Spritz. La actividad contará con dos sesiones, de 11:00 a 12:00 horas y de 12:00 a 13:00 horas, ambas gratuitas y disponibles mediante inscripción previa, invitando a experimentar la bravura y creatividad atlántica de la marca.

Las propuestas de este espacio no terminan ahí: entre la 13:00 y las 15:00 horas, quienes pidan una Amara Brava Spritz podrán disfrutar de un pintxo exclusivo diseñado para el evento por @comerrrrrr.comer, reforzando la vinculación de la marca con el momento del aperitivo.

Las inscripciones para los talleres son limitadas y podrán realizarse a través de la cuenta de Instagram de Amara Brava Spritz (@amarabravaspritz), hasta el día 28 a las 14:00 horas.

En pleno centro de A Coruña y a pocos metros de María Pita, Casa Amara se presenta como una parada perfecta en un fin de semana especialmente animado en la ciudad, coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad. Una oportunidad para descubrir que, cuando te permites escribir tus propias reglas, el disfrute se vive de forma diferente.