Solidarity Fest 2025 recauda en Galicia 10.000 euros para la investigación oncológica

Solidarity Fest 2025 celebró su segunda edición del 10 al 12 de octubre con música, gastronomía, artesanía y actividades familiares en los Jardines del Pazo de Torrado (Cambados). El evento, impulsado por la Fundación Condado de Taboada, consiguió reunir cerca de 1.000 asistentes y recaudar unos 10.000 euros que se destinarán íntegramente al Área de Oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

El cartel musical combinó algunas de las voces más reconocidas de la escena gallega actual con propuestas emergentes de distintos géneros. Guadi Galego y Ortiga encabezaron una programación que también incluyó las actuaciones de Duele, Cora, Leirabuxo y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, además de los sets de Rapariga DJ, G. Rich, Señora DJ y DJ Amable.

Uno de los elementos más distintivos del recinto fue la cabina DJ y espacio de showcooking: un contenedor marítimo transformado para el festival por EMOD Inteligencia Modular, que funcionó como punto de referencia visual y escénico durante todo el fin de semana.

El recinto ofreció también un espacio dinámico donde artesanía, gastronomía y experiencias familiares se combinaron de forma natural. Puestos creativos, propuestas culinarias variadas y un área infantil muy participativa dieron al festival un ritmo constante, reforzado por demostraciones gastronómicas en directo que añadieron un toque de creatividad y cercanía al ambiente general.

El festival contó también con actividades previas y posteriores que reforzaron su carácter solidario, entre ellas una andaina celebrada el 30 de agosto y una jornada de pádel solidario el 19 de octubre, ampliando el calendario de iniciativas a favor de la investigación sanitaria.

Segunda edición de Solidarity Fest en Cambados. Santiago Iglesias Abellán (SANTIGUP – Servicios Audiovisuales)

La segunda edición del Solidarity Fest también fue posible gracias al compromiso del Concello de Cambados, que facilitó el desarrollo del evento, y a la colaboración de múltiples entidades y patrocinadores que respaldaron la iniciativa: Silman97, empresa responsable de la coordinación general, logística, comunicación y ejecución global del festival, EMOD Inteligencia Modular, Lagar do Vento, Inturasa, Copervi, Zicatela, Cero de Costa, Martín Códax, Petroni, Carpas CK y Zamora Company, entre otros.

Además, más de 45 voluntarios vinculados a la Fundación Condado de Taboada a través de los programas del Cuerpo Europeo de Solidaridad colaboraron a lo largo de todo el mes en acciones de visibilización local, limpieza de costas y tareas de apoyo y atención al público.

Esta segunda edición consolida la identidad del Solidarity Fest como "un espacio de encuentro en el que la cultura se pone al servicio de una causa común", según señalan desde la propia entidad.

El compromiso de artistas, empresas, voluntarios y público asistente ha permitido elevar el impacto del festival, que refuerza su vocación de continuidad en futuras ediciones. Y es que Solidarity Fest nació con el propósito de unir música, cultura y solidaridad, y en esta segunda edición reafirma su papel como plataforma de apoyo a la investigación científica con impacto social directo.