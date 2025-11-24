Descuentos de hasta el 50% en el Black Friday de FNAC, en web y en las tiendas de A Coruña y Vigo

La campaña de Black Friday 2025, que se celebra hasta el 30 de noviembre, ofrece descuentos de hasta el 50% en tecnología, gaming y papelería, una promoción 4x3 en música y hasta un 25% en merchandising

Por fin ha llegado la semana del año que pone a prueba nuestro inglés. El Black Friday ha comenzado y con él un sinfín de pronunciaciones que harían temblar al mismísimo Shakespeare. En Fnac no les importa si lo dices con la boca llena o con un perfecto acento de Oxford, porque un gran descuento suena igual de bien en cualquier idioma.

La campaña se ha presentado con un spot que refleja esta idea a la perfección. En él, vemos a un grupo de amigos compartiendo la noticia en un chat de WhatsApp, escribiendo y pronunciando "Black Friday" de las formas más disparatadas ("Blacs Fardai", "Flack Braiday"). El anuncio resuelve con humor que, aunque la pronunciación genere dudas, las ofertas se entienden solas, posicionando este momento como la oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas, renovar dispositivos o darse un merecido capricho.

Por eso, hasta el 30 de noviembre, los clientes podrán centrarse en lo que de verdad importa y disfrutar de las ofertas tanto en las tiendas físicas de Fnac como en su web, Fnac.es. La campaña incluye descuentos de hasta el 50% en tecnología, gaming y papelería, hasta un 25% en merchandising y una promoción especial de 4x3 en música.

Una selección de ofertas para que no te quedes sin tus favoritos

Ligero como un suspiro, grande como tu talento

Haz que cada idea cobre vida con el Samsung Galaxy Book4: un portátil elegante y ligero, el aliado perfecto para tu día a día. Arranca en un suspiro y trabaja, estudia o crea sin interrupciones gracias a sus 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, todo ello potenciado por un Intel Core i7 de 13 generación.

Vive tus historias a todo color

Olvida todo lo que creías saber sobre la lectura digital. El Kobo Libra Colour no es simplemente un e-reader, es el lienzo donde tus historias favoritas abandonan el blanco y negro para explotar en un universo de color. Además, gracias a la tecnología ComfortLight PRO tus ojos estarán siempre protegidos.

Tu mirada, en full frame

Desata el poder del sensor Full-Frame con el Pack Fnac Cámara EVIL Sony Alpha 7 Mark III. Gracias a su enfoque automático ultrarrápido y los dos objetivos incluidos, ningún momento decisivo se te escapará.

Del sofá al césped

El pack Consola PS5 Digital 825GB + EA Sports FC 26 convertirá tu salón en un estadio: Adiós a las esperas gracias a una CPU y una GPU personalizadas, la retroalimentación háptica hará que sientas cada pase y el Audio 3D te envolverá con el rugido de la grada.

El futuro ya no se espera: se lleva en el bolsillo

Esculpido en titanio y vidrio, una pantalla con bordes más suaves y el nuevo Corning Gorilla Armour 2 para plantar cara a rayones y fracturas: Así es el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 6,9". Por dentro, Galaxy AI se integra en One UI 7 sobre Android 15 para que el teléfono trabaje siempre por ti: editando fotos, redactando correos o ejecutando tareas con solo pedírselo.

La limpieza en piloto automático

El Dreame D10 Plus Gen 2 con base de auto vaciado con un cepillo de goma flotante que odia los enredos (ideal para mascotas) no solo aspira, también friega. Al terminar, el polvo desaparece en la base y tú te olvidas. Blanco, compacto y discreto: el héroe doméstico que limpia antes de que te des cuenta.

Negro absoluto. Emoción absoluta.

Con la TV LG OLED 65" podrás apagar las luces y dejar que los píxeles autoiluminados pinten la noche: negros infinitos, contraste absoluto y un detalle que hace que las sombras cuenten su propia historia.

Cuando "lite" es sinónimo de libertad

Hay ideas que no caben en un móvil y momentos que merecen más que una pantalla pequeña. Para eso está la Samsung Galaxy Tab S10 Lite: ligera en la mano, gigante en posibilidades.

Más pantalla, menos esfuerzo

El Monitor HP Serie 5-532sf 31,5" lleva tu día a día a tamaño XL. Hablamos de un lienzo amplio y nítido en Full HD donde caben a la vez tus hojas de cálculo, la videollamada y esa pestaña de inspiración que nunca cierras. Si buscas un monitor “sin dramas” que haga grande lo importante, aquí lo tienes.

Potencia para cualquier aventura

Siente la energía del legendario sonido JBL con el JBL Xtreme 3. Totalmente resistente al agua y al polvo, este altavoz es el alma de la fiesta en la piscina, la playa o la montaña gracias a 15 horas de música non-stop que ofrece. Tu banda sonora nunca se detendrá.

