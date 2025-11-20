Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

A lo largo del fin de semana, será posible disfrutar en Santiago de Compostela de los conciertos de Manolo García, una cita de Momentos Alhambra Acustiquísimos con Zahara y hasta de un espectáculo sinfónico en directo de la mano de la Real Filharmónica.

Otros eventos relevantes son Outono Códax y Cineuropa, que durante este fin de semana llegarán a su fin. También podremos disfrutar de la comedia de Miguel Lago o de la 1.ª edición del Festival de Juegos de Mesa: Dalle Xogo.

Conciertos del fin de semana

El gran evento musical del fin de semana será el concierto de Manolo García

El jueves 20 calentamos motores para el fin de semana con un concierto inédito como parte del festival Cineuropa 2025: Sing-Sing. Dará inicio a las 20:30 horas en el Auditorio de Galicia.

Será un concierto a cargo de la Real Filharmónica, que será la orquesta encargada de tocar en directo la música compuesta por Bryce Dessner para la película Sing-Sing, que tendrá su estreno inédito en España esta misma fecha.

El viernes 21 a las 20:30 horas el legendario Manolo García se subirá al Palacio de Congresos e Exposicións para presentar en directo su nuevo álbum: Drapaires Poligoneros. Será su único show en Galicia como parte de su gira por teatros.

El domingo 23 a las 20:30 horas, para cerrar el fin de semana, Jorge Luis Chacín se presentará en la Sala Capitol, donde volverá a enamorar a su público con su voz tan cautivadora como emotiva, que hará sonar la mejor música tropical y pop.

Outono Códax Festival

El gran festival de jazz Outono Códax aterriza en Santiago de Compostela este noviembre

El Festival conocido como Outono Códax regresa a la capital compostelana desde el jueves 6 hasta el sábado 22 y será una gran celebración de la música soul, swing, brass, blues, rhythm&blues y rock&roll en directo.

Este año celebraremos su décima edición con grandes conciertos de reconocidos artistas y bandas de todo el mundo.

A lo largo de este fin de semana podremos acudir a las tres últimas citas del festival, que vendrán de la mano de Valerie June y Pablo Leira; Les Greene y Komodrag and the Mounodor, quienes estarán acompañados de Quinn de Veaux.

El jueves 20 a las 20:30 horas en la Sala Capitol podremos disfrutar de la música en directo de Valerie June, quien se encargó de abrir el concierto de The Rolling Stones en Londres. Estará acompañada de Pablo Leira, el joven artista ferrolano que acaba de debutar con su disco Dirt Wook&Grass.

El viernes 21 a las 20:30 horas será el turno de Les Greene de conquistar al público de la Sala Capitol. Este artista domina el rock, folk, soul y pop y promete enamorar a cualquiera con su emotiva voz y profundas letras.

El sábado 22 a las 20:30 horas en la Sala Capitol cerraremos la edición de 2025 de Outono Códax de la mano de Komodrag and the Mounodor, el electrizante grupo de rock que levantará a todos de sus asientos. Estarán acompañados de Quinn DeVeaux, un gran cantante de R&B que bebe de la influencia de su abuela, ex cantante de jazz.

Cineuropa 2025

El cine internacional se presentará en la edición 2025 de Cineuropa

El festival de cine europeo más grande de noviembre regresa un año más a Santiago de Compostela con una programación que ningún verdadero amante del cine se podrá perder.

En este evento se proyectarán algunas de las películas más premiadas del año junto a los nombres de cineastas internacionales y aclamados en todo el mundo, como Paolo Sorrentino, François Ozob, Olivier Assayas, Richard Linklater, Lucrecia Martel y muchos más.

En el Panorama Internacional del festival se podrá disfrutar de nueve grandes películas entre las que podemos destacar Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch o Two Seasons, Two Strangers de Hiroshi Takahashi.

El festival se completará con otras sesiones de diferentes temáticas, como la de Cineastas del presente, donde podremos disfrutar de filmes como el de Unha pantasma útil o Milk Teeth.

Para más información se puede consultar su página web.

El programa para este fin de semana viene cargado de grandes proyecciones que darán fin a esta nueva edición del festival:

Jueves, 20 de noviembre

Teatro Principal

16:00 horas - A irmá pequena (La petite dernière)

(La petite dernière) 18:15 horas - Dreams (Sex Love) / Soños en Oslo

(Sex Love) / Soños en Oslo 20:30 horas - Premio Cineuropa Jonás Trueba + Los ilusos. Miniaturas

Salón Teatro

16:00 horas - Wanda

18:15 horas - Un futuro brillante

20:15 horas - Unha pantasma útil (Pee Chai Dai Ka)

(Pee Chai Dai Ka) 22:45 horas - A noite dos demos (La notte dei diavoli)

Numax

15:45 horas - Os ollos de Laura Mars (Eyes of Laura Mars)

(Eyes of Laura Mars) 17:45 horas - Campamento de verán (Camp d’été) + Presentación

(Camp d’été) + Presentación 19:45 horas - Caracol branco (White Snail)

(White Snail) 22:00 horas - O botánico (Zhi Wu Xue Jia)

Viernes, 21 de noviembre

Teatro Principal

16:00 horas - Monstruo de Xibalba

18:00 horas - El agente secreto

21:30 horas - Maratón: Enxerto (Grafted) The Exorcist II: The Heretic De escapada (Get Away) Aliméntase (It Feeds) Last Straw Película sorpresa A noite dos demos (La notte dei diavoli)



Salón Teatro

15:45 horas - Dous na estrada (Two for the Road)

(Two for the Road) 18:00 horas - O baile dos raposos (La danse des renards)

(La danse des renards) 20:00 horas - Pillion

22:15 horas - Meteoros (Météors)

Sábado, 22 de noviembre

Teatro Principal

17:00 horas - Nouvelle Vague

19:15 horas - Pai nai irmá irmán (Father Mother Sister Brother)

(Father Mother Sister Brother) 21:45 horas - Kontinental ’25

Salón Teatro

16:45 horas - Meteoros (Météors)

(Météors) 19:00 horas - Orfo (Árva)

(Árva) 21:45 horas - Unha pantasma útil (Pee Chai Dai Ka)

Domingo, 23 de noviembre

Teatro Principal

16:00 horas - Campamento de verán (Camp d’été)

(Camp d’été) 17:45 horas - Pai nai irmá irmán (Father Mother Sister Brother)

(Father Mother Sister Brother) 21:00 horas - Clausura: Así chegou a noite

Salón Teatro

17:00 horas - 360 Curvas + Presentación

+ Presentación 19:15 horas - Kontinental ’25

21:30 horas - Escalofrío

Lago Comedy Club

Uno de los espectáculos que cerrarán el mes vendrá de la mano de Miguel Lago y su Comedy Club

El viernes 21 a las 20:30 horas llega al Auditorio Abanca de Santiago de Compostela el gran cómico y monologuista Miguel Lago, quien continúa con su gira celebrando sus 25 años sobre los escenarios.

Con este motivo es que se abren las puertas del Lago Comedy Club, que imita a esos grandes lugares de Broadway. Si cabe, Miguel Lago lo hace mil veces mejor.

Podremos disfrutar de un espectáculo único con nuevos textos, nuevas rutinas y cómicos invitados a subir con él en cada función. ¡No te atrevas a perdértelo! Es una ocasión única para disfrutar del mejor humor español.

I Festival de Xogos de Mesa - Dalle Xogo

Cartel de la I edición de Dalle Xogo

El viernes 21 y el sábado 22 tendrá lugar la primera edición de Dalle Xogo, el nuevo festival que se centra en los juegos de mesa para todo tipo de públicos y gustos.

A lo largo de todo el evento se podrá disfrutar de demostraciones, editoriales, charlas, talleres y, por supuesto, muchos juegos.

El horario será de 16:30 a 20:30 horas el viernes y de 10:30 a 20:30 horas el sábado.

Momentos Alhambra Acustiquísimos - Zahara

La artista de Úbeda, Zahara, será la siguiente cita de los Acustiquísimos de Santiago de Compostela

El sábado 22 a las 21:30 horas aterriza Zahara en el Patio de Cristal del San Francisco Hotel Monumento como parte del ciclo de conciertos Acustiquísimos.

Será una experiencia íntima y reveladora que mostrará a la artista en su estado más puro. Se subirá al escenario sola con sus guitarras, pedales, un piano y percusiones para regalarle a su público una Zahara cruda y desgarradora.

No te pierdas este espectáculo visual y sonoro donde la artista mostrará su lado más vulnerable.

Espectáculo de Shado el Mago - Cleptómago

Uno de los magos que actuarán este fin de semana en los escenarios compostelanos

El sábado 22 a las 18:00 horas podremos disfrutar de la carisma canalla y los trucos de magia de Shado el Mago, quien presentará su show Cleptomágo, donde toda la familia quedará asombrada por las habilidades de este mago.

Espectáculo de Miki Dkai - Padre de Familia

El nuevo espectáculo de Miki Dkai llega a la ciudad compostelana este fin de semana

El sábado 22 a las 21:30 horas llegará al Teatro La Salle una de las nuevas sensaciones de la comedia, Miki Dkai, con su show Padre de Familia, quien estará acompañado de una de las mejores cómicas de España: Eva y Qué.

La familia entera podrá disfrutar de una refrescante comedia en la que Miki Dkai nos abre las puertas de su casa para que pasemos un día junto a él, su esposa y sus hijas.

Gala Benéfica de Magia

Uno de los últimos eventos del fin de semana será la Gala Benéfica de Magia

El domingo 23 a las 12:00 horas en el Auditorio Abancaa tendrá lugar una Gala Benéfica de Magia de la mano de seis grandes figuras de la magia en Galicia, quienes presentarán un gran espectáculo de magia para colaborar con la infancia y adolescencia con cáncer en Galicia.

Todo lo que se recaude con la venta de entradas (10 euros por persona) se destinará íntegramente a ASANOG.