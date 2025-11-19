A Coruña despliega su alfombra roja: C. Tangana y Linda Evangelista, entre los invitados de Marta Ortega

La ciudad de A Coruña ha desplegado hoy su alfombra roja para recibir a los famosos que asistirán a la inauguración privada de la nueva exposición de la Fundación Marta Ortega.

Aunque la discreción tanto por parte de Inditex, como del Hotel NH Collection A Coruña Finisterre no dio ninguna pista acerca de los famosos que podrían haberse alojado en las últimas horas en la ciudad, no es nada nuevo que Marta Ortega invite a sus amigos más cercanos al estreno de la exposición.

Decenas de fotógrafos llevaban horas enfocando la entrada del edificio. La primera en salir ha sido la artífice de la exposición, Annie Leibovitz, que se ha adelantado a los invitados para recibirlos ella misma a la entrada de su exposición 'Wonderland'.

Como ha ocurrido en otras inauguraciones, los fotógrafos captaron el momento en el que los celebrities atravesaban la puerta del histórico hotel con vistas al Parrote de A Coruña, directos al coche que los llevaría a la Fundación. Entre ellos se han podido ver caras conocidas como la de C.Tangana, acompañado por su pareja, Rocío Aguirre.

C.Tangana y Rocío Aguirre Enrique Romanos Tardío

A estos le siguió la supermodelo canadiende Linda Evangelista. Íntima de la presidenta de Inditex es ya una fija en la lista de invitados para cualquier acto que tenga que ver con Ortega. No es la primera vez que la vemos en alguna de las inauguraciones de la Fundación.

Linda Evangelista Enrique Romanos Tardío

La puerta del Hotel NH Collection A Coruña Finisterre se elevó para seguir recibiendo a supermodelos. A Linda Evangelista la siguieron como Karen Elson, spermodelo, cantante y guitarrista inglesa, así como Eugenia Silva. Esta última tampoco había fallado a las otras convocatorias de Marta Ortega en la ciudad.

Estreno de la exposición

A la espera de que la exposición de Annie Leibovitz abra al público general el próximo sábado 22 de noviembre, desde este miércoles las puertas de la Fundación MOP se abrieron para una visita privada a las autoridades. De hecho, el propio director de este medio, Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, pudo acudir en primera instancia a la exposición que permanecerá en el muelle de Batería hasta el 1 de mayo de 2026.

Invitados por Marta Ortega, ya en la mañana de este miércoles pasaron el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; y la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, entre otros.

También acudieron representantes de otras administraciones como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; o la delegada de la Xunta, Belén do Campo.

A la que no pudimos ver fue a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que se encontraba en un viaje a Nueva York para presentar Coruña Marítima. Pero sí ha estado el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, así como el director del Puerto de A Coruña, Juan Diego Pérez Freire.

