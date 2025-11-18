Da Néboa Podcast, la voz de la artesanía gallega, estrena su segunda temporada

Da Néboa Pódcast, la voz de la artesanía gallega contemporánea, vuelve con una segunda temporada que profundiza en el alma de los oficios, los procesos creativos y las personas que los mantienen vivos. El podcast estrenó el pasado 14 de noviembre su primer episodio, abriendo una nueva etapa de conversaciones con artesanos y artesanas de primer nivel de Galicia.

Esta segunda temporada constará de nueve capítulos que recorrerán disciplinas tan diversas como la cerámica, el trabajo del cuero, la cestería o la joyería, entre otras. A través de un formato cercano y reflexivo, Da Néboa continúa su viaje por la artesanía como una forma de vida, una expresión de identidad y un territorio fértil para la experimentación.

El hilo conductor será la pasión que sienten los creadores por su oficio, la importancia del tiempo en cada proceso de elaboración y la constante búsqueda de nuevas formas de creación. Un homenaje sonoro a la autenticidad, la paciencia y la curiosidad que definen la artesanía gallega.

El proyecto cuenta con el patrocinio de la Fundación Pública Artesanía de Galicia y celebrará su segunda temporada desde Os Casares y el Espacio Vilaseco, en Chantada, cuyos paisajes también son protagonistas de esta iniciativa. Cada mes, Da Néboa Pódcast presentará nuevas historias de artesanos gallegos que están marcando la diferencia.

Conducido y dirigido por María Gómez-Domínguez, este podcast se consolida como una plataforma imprescindible para descubrir el valor de la artesanía contemporánea gallega. El proyecto ha sido impulsado por la Agencia de Estrategia y Comunicación DOGO, la Productora Audiovisual Tako.coop y cuenta con el Patrocinio de la Fundación Pública Artesanía de Galicia.

Da Néboa Pódcast está disponible en las principales plataformas de audio y vídeo, consolidando una comunidad que crece con cada episodio y que conecta al público con la esencia de la creación artesanal. Así, es posible escucharlo a través de Youtube, Spotify, Ivoox y Apple Music.