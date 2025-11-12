Retromanía trae los tesoros del pasado al Outlet Área Central en Santiago

Durante tres días habrá vinilos, coches a escala, juguetes antiguos, productos Playmobil... y mucho más

Retromanía es el nuevo evento del Outlet Área Central que desde este jueves 13 hasta este sábado 15 de noviembre pondrá al alcance de sus visitantes los tesoros del pasado. Retromanía es una feria de coleccionismo de juguetes, música y cine pensada para los más nostálgicos.

Retromanía traerá a Área Central vinilos y CDs, películas, coches a escala, pines, muñecas, juguetes antiguos… También habrá productos de marcas que forman parte de nuestra infancia, como Playmobil, Lego o Funko.

Esta nueva propuesta tendrá lugar desde este jueves al sábado, en horario de 11:00 a 21:00 horas en la esquina azul. Retromanía será un disfrute para los coleccionistas de juguetes, cinéfilos y melómanos.

En Retromanía participan los siguientes expositores: El Baúl de los Recuerdos, Frikicollection, Imaginaclicks y El coleccionista de musgo. Sus responsables traerán miles de objetos y productos entre los que perderse desde este jueves hasta el sábado, durante tres días.

Retromanía forma parte de las nuevas propuestas de actividades y ferias que durante este año se llevan celebrando y acogiendo en el Outlet Área Central.