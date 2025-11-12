¿Qué hacía la activista sueca Greta Thunberg ayer en Galicia?

La tarde del martes, los grupos de WhatsApp de Santiago de Compostela echaban humo. A las 17:26 horas, varios mensajes comenzaban a circular asegurando que la activista sueca Greta Thunberg había sido vista en la estación compostelana. "Se acaba de bajar de un tren de Ourense", decía uno de los textos que pronto se difundió entre los chats locales.

Poco después, nuevos mensajes apuntaban a que Thunberg había tomado el tren hacia Vigo. "Iba delante de mí, super reconocible", afirmaba un usuario. "Le han pedido fotos y un señor le preguntó sobre Israel", añadía otro.

La popular cuenta de Salseo USC en redes sociales amplificó la noticia compartiendo esos mismos mensajes. Mientras que, alrededor de las 18:20 horas, el usuario @javihagen publicaba en X una imagen en la que se veía a la activista sentada en el tren: "Agora, no tren de Compostela a Vigo, teño xusto enfronte a unha rapaciña nórdica...", escribía. La fotografía confirmaba así los rumores: Greta Thunberg estaba en Galicia.

Agora, no tren de Compostela a Vigo, teño xusto enfronte a unha rapaciña nórdica... pic.twitter.com/u9GvgdTDYB — Xavier García 随 风 (@javihagen) November 11, 2025

A partir de ahí, las redes se llenaron de comentarios en tono humorístico. Muchos apuntaban a que su visita tenía un claro objetivo: darle una "bronca ecológica" a Abel Caballero por el encendido del alumbrado navideño de Vigo, famoso por su derroche de luces.

Sin embargo, otras hipótesis apuntan a razones más formales. En Vigo se celebran estos días varios eventos vinculados a la sostenibilidad y la economía azul, como el Vigo Global Summit 2025 (12 y 13 de noviembre) o el Blue Atlantic Forum, ambos con temáticas medioambientales que encajarían con el perfil de la activista.

Aunque ninguno de los encuentros ha confirmado oficialmente su asistencia, no se descarta que Thunberg haya querido participar o asistir como público.

No olvidemos tampoco que en Vigo viven dos jóvenes que siguen de cerca los pasos de la joven Greta Thunberg: Lucía Jiménez Martínez e Inés Rolland Porto. Ambas participaron en 2022 en la primera Cumbre de Jóvenes por el Clima en La Puebla de la Sierra (Madrid). Aunque no hay nada seguro, puede que la activista haya querido conocer a las viguesas personalmente para compartir ideas y apoyarles.

Lo único seguro, por ahora, es que viajó en el tren de Santiago a Vigo de las 17:33, y que llegó a la ciudad olívica a las 18:30. Bastante arriesgado teniendo en cuenta la relevancia mediática que tiene. Aún así, parece no importarle. De hecho, algunos incluso confesaron haberla visto en el Froiz de la calle Rosalía en Vigo este mismo martes.