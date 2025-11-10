Xunta y la Residencia Literaria 1863 abren una nueva estancia de traducción para autores extranjeros

La Consellería de Cultura, Lengua y Juventud y la Residencia Literaria 1863 de A Coruña han convocado la VI Residencia Xacobeo, dirigida a traductores de literatura gallega de cualquier parte del mundo.

La iniciativa pretende impulsar la traducción de obras gallegas y fortalecer la proyección internacional de las letras de Galicia.

Los traductores interesados podrán presentar sus proyectos hasta las 22:00 horas del 7 de diciembre.

El ganador dispondrá durante marzo de 2026 de un apartamento en pleno casco histórico de A Coruña, con vistas a la dársena y todas las comodidades para favorecer la concentración y el trabajo creativo.

La residencia ha abierto previamente sus puertas a autores de diversas nacionalidades, como el letón Arvis Viguls, los estadounidenses Jacob Rogers, Kathleen March y Lindsay Semel, y el asturiano Inaciu Galán, quien tradujo una obra al asturiano durante la edición anterior.

El proyecto cubre además el billete aéreo, dietas básicas y acceso prioritario a museos, bibliotecas, conciertos y otros eventos culturales de la ciudad. Quien lo desee podrá ofrecer también un encuentro público para mostrar su trabajo en Galicia.

Podrán participar traductores mayores de 18 años de cualquier género literario y para cualquier idioma, presentando un único proyecto de traducción. Los interesados encontrarán más información en el portal cultura.gal.

Con esta iniciativa, la Xunta y la Residencia Literaria 1863 buscan fomentar el delicado trabajo de la traducción, el intercambio cultural y la difusión internacional de la literatura gallega, ofreciendo a los autores extranjeros un contexto cercano al origen de las obras.

La Residencia Xacobeo se complementa con programas de intercambio, como la convocatoria que permite a poetas gallegos viajar a Irlanda al Centro Tyrone Guthrie de Annaghmakerrig, reforzando así la presencia de las letras gallegas en el exterior y promoviendo la cultura y los creadores de Galicia.