El mercado de Navidad 2025 de A Coruña tendrá una zona central de ocio infantil y otra de restauración

El mercado de Navidad de A Coruña tendrá una zona central de restauración y ocio infantil. Este espacio estará ubicado en la plaza de María Pita desde el 28 de noviembre hasta el 2 de enero y contará con medio centenar de casetas destinadas a la venta de productos típicos de Navidad, artesanía, gastronomía y decoración.

Inspirado en los tradicionales formatos europeos, el mercado se adaptará a la identidad local y se estructurará en distintas zonas: un área de artesanía y venta de productos navideños, una zona de restauración con toldos y mesas y un espacio central dedicado al público infantil que incluirá una caseta tematizada como la casa de Papá Noel en Laponia, así como una programación específica de actividades para los más pequeños.

Así, el mercado de Navidad regresa a la plaza de María Pita. Las casetas serán de madera y forja con decoración de piedra, ocuparán unos 400 metros cuadrados y estarán ambientadas como un poblado navideño. Tendrán, además, una dimensión de 3 metros de largo y 2 de ancho, y una altura entre 2 y 3 metros.

El ayuntamiento ha informado a este respecto que todavía es posible inscribirse para participar en el mercado. Los comerciantes y hosteleros de la ciudad, además, contarán con condiciones especiales. Las personas interesadas puede enviar un correo electrónico a comercio@coruna.gal.

Fechas y horarios

A Coruña dará la bienvenida a este increíble mercadillo al más puro estilo europeo el próximo 28 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el 2 de enero de 2026. Los horarios serán los siguientes:

De lunes a jueves : de 17:00 a 22:00 horas

: de 17:00 a 22:00 horas Viernes, sábados y vísperas de festivos : de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas

: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas

De esta forma, durante más de 1 mes la estatua de María Pita presidirá uno de los mercadillos navideños más bonitos de toda España, en el que no faltarán todo tipo de productos y diferentes actividades culturales acompañadas de la ambientación de Navidad más especial.

Avanza la instalación de las luces de Navidad

Ximenez Group lleva más de un mes instalando las luces de Navidad en A Coruña. Trabajadores de la empresa encargada de colocar los adornos navideños en las calles de la ciudad empezaron el pasado mes de septiembre con la colocación de los soportes y en las últimas semanas ya ha sido posible ver algunos de los ornamentos.

La rotonda que une el Paseo Marítimo y la calle Hospital, justo a la altura de Salesianos, Cuatro Caminos, plaza de Mina o la calle Real son algunas de las zonas en las que ya es posible ver los adornos navideños que lucirán esta Navidad 2025. Escenarios como María Pita serán adornados en las próximas semanas, mientras que la bola de la Marina ha quedado instalada en los últimos días.

El tradicional árbol del Obelisco, por otro lado, estará esta Navidad 2025 en O Parrote debido a las obras de los Cantones. Los operarios habían comenzado su instalación, pero debido al fuerte viento han suspendido los trabajos este martes.

Las luces de Navidad se encenderán el próximo 28 de noviembre y el encargado de accionar el pulsador acompañado por niños y niñas de la ciudad será Bebeto, que dos días antes presentará en A Coruña su biografía autorizada. El encendido de las luces de Navidad será en la plaza de María Pita, al igual que el pasado 2024.