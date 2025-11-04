A Coruña acoge el viernes Mood Market 7N, el mercado nocturno que aúna creatividad, música y magia

A Coruña acoge este viernes 7 de noviembre Mood Market 7N, un mercado que celebra el talento creativo, el diseño local y las experiencias con alma. El evento tendrá lugar en O'Culto desde las 19:00 horas hasta medianoche y ofrecerá moda, joyería, arte, música y un toque esotérico en un ambiente único y sensorial.

Las propuestas que apuestan por la artesanía contemporánea, el trabajo en piel, la joyería de autor o el diseño consciente serán las protagonistas de este evento en el que cada marca ha sido seleccionada por su personalidad y su forma de reinterpretar la creatividad con identidad propia. El público, señala la organización, podrá descubrir productos exclusivos, conocer a sus creadores y disfrutar de una experiencia que va más allá de la simple compra.

Mood Market contará además con ambientación musical de la mano del DJ Óscar Cigarrón, que ofrecerá una sesión en directo para poner el ritmo perfecto para recorrer los stands y brindar y disfrutar del plan más original de la semana. El evento, además, contará con un momento esotérico: "un espacio de conexión intuición y buena vibra que añadirá ese toque de magia que caracteriza cada edición", según señala la organización.

Las personas que acudan a Mood Market, además, podrán llevarse como premio una noche en las Cabañitas del Bosque. El único requisito es realizar una compra para optar al sorteo de esta experiencia en un alojamiento sostenible en plena naturaleza gallega. Una escapada perfecta para quienes quieran prolongar la experiencia Mood Market más allá de la ciudad.

Mood Market 7N "es el mercado nocturno más inspirador de Galicia", donde diseño, música y ambiente se mezclan en armonía. Así, el público podrá descubrir marcas auténticas, productos únicos y disfrutar de un plan de viernes noche en el que no faltará la música ni la oportunidad de ganar una escapada mágica por apoyar el talento local.