El pueblo más grande de Galicia: cuadruplica en tamaño a Barcelona y mide 438,4 kilómetros cuadrados

Galicia es el lugar ideal para quienes buscan una experiencia repleta de paisajes de ensueño, gastronomía de primer nivel y una cultura e historia que enamoran desde el primer minuto. Incluso, muchos de sus pueblos tienen varias curiosidades, como es el tamaño del municipio más grande de toda la comunidad, que llega a ser 4 veces mayor que la ciudad de Barcelona.

El pueblo más grande de Galicia es 11 veces mayor que A Coruña. Se trata de A Fonsagrada (Lugo), un pueblo con una población de 3.116 habitantes según el INE en 2024. Está situado a unos 60 kilómetros al este de Lugo y su núcleo urbano está situado a 952 metros sobre el nivel del mar.

El pueblo con mayor superficie de Galicia

Pueblo más grande de Galicia Turismo de Galicia

A Fonsagrada no solo destaca por su historia y su entorno natural, sino también por su tamaño: es el municipio más extenso no solo de la provincia de Lugo, sino de toda Galicia. Su extensión se divide en 29 parroquias que agrupan un total de 293 núcleos de población, formando una superficie total de 438,45 kilómetros cuadrados, siendo una de las localidades de mayor extensión de España.

Para que te hagas una idea de su magnitud, esta es la comparativa de A Fonsagrada con las siete ciudades gallegas: es 11 veces más grande que A Coruña, aproximadamente el doble que Santiago de Compostela, más de 5 veces que Ferrol y Ourense, casi 4 veces la extensión de Pontevedra y 4 veces más grande que Vigo.

Incluso, llega a superar en superficie a ciudades europeas como a Barcelona, siendo cuatro veces mayor.

A principios del siglo XX, A Fonsagrada era uno de los municipios más poblados de Galicia, llegando a rozar los 17.750 habitantes en torno a 1920. Sin embargo, el paso del tiempo ha traído consigo un progresivo descenso demográfico, marcado por la emigración y el envejecimiento poblacional, hasta llegar a los poco más de tres mil vecinos actuales registrados en 2024.

Qué ver y hacer en A Fonsagrada

A Fonsagrada (Lugo) turismo.deputacionlugo.gal

Situada en plena Reserva de la Biosfera Eo-Oscos y Terras de Burón y lindando con Asturias, esta localidad de montañas, bosques y aldeas conserva su auténtica esencia rural. Su capital, a 952 metros de altitud, es la más elevada de Galicia y su nombre, Fons Sacrata, alude a la fuente sagrada donde los peregrinos del Camino Primitivo de Santiago calmaban su sed tras cruzar el mítico Alto do Acebo.

El Camino, declarado Patrimonio de la Humanidad, vertebra buena parte del patrimonio local. A lo largo de su recorrido se pueden descubrir joyas como el antiguo hospital de Fonfría, la iglesia de Santa María Magdalena, el Museo Comarcal de A Fonsagrada, o la histórica A Proba de Burón, antigua capital municipal con vestigios de su torreón medieval.

La naturaleza es otro de sus grandes atractivos. La impresionante Seimeira de Vilagocende, una de las cascadas más altas de Galicia, merece una visita. Desde los miradores de Arexo o el Alto do Acebo y sus vistas sobre el cañón del río Navia son inigualables, ideales para los amantes del senderismo y la fotografía.