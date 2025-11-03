Luis Zahera, 59 años, sobre una anécdota de cuando era joven: "Me vi envuelto en el robo de un banco"

El gallego Luis Zahera nunca dejará de sorprender con sus anécdotas y ese sentido del humor tan característico que tanto gusta y encanta a sus seguidores. Fiel a su estilo, siempre que acude a algún programa de radio o televisión para promocionar sus proyectos, cuenta algo surrealista que nadie se podría imaginar.

Hace poco, por ejemplo, habló con total normalidad de los problemas de próstata que ha sufrido, recordó su etapa trabajando como operario de demolición en las Torres Gemelas de Nueva York, y también compartió una anécdota de su juventud junto a su amigo y compañero de profesión Luis Tosar.

"Luis Tosar estaba involucrado"

El gallego Luis Zahera es uno de los actores más queridos, sobre todo en Galicia. Y no solo por su talento, que también, sino por el increíble humor que lo caracteriza. En alguna de sus apariciones televisivas, el intérprete confesó, entre carcajadas, haber participado en "el robo de un banco", aunque no exactamente como lo imaginamos.

"Me vi envuelto en el robo de un banco. Es completamente cierto. Era un banco de iglesia, para unos amigos míos que se casaron", relató Zahera, que situó la historia en Santiago de Compostela, como dice él, "la ciudad del clero".

El actor explica que "vivía al lado de un almacén al aire libre donde había un montón de material de las iglesias que renovaban", y que, viendo la oportunidad, pensó: "¡Esta es la mía! Y robamos un banco y más cosas", confirmó.

Sin embargo, la aventura no le salió como esperaba: "Ya salíamos en la tele, y ese fue mi error". Por aquel entonces, la emblemática serie gallega de Mareas Vivas ya era un completo éxito, por lo que Zahera era súper conocido en Galicia.

No lo hizo solo, sino que involucró a su amigo y compañero Luis Tosar, afirmando que él era quien conducía la furgoneta en la que transportaron el banco de gran tamaño de madera de castaño, en los que te arrodillas para rezar. "Le pido perdón a Dios nuestro señor desde este programa y no quiero arder en el infierno", dice risueño.

Finalmente, todo acabó sin mayores consecuencias: "Ese banco hubo que devolverlo. Éramos muy queridos en Galicia y la policía me vino a decir 'oye que te va a enmarronar el clero de Santiago'". Si lo devolvían, no había denuncia.

"Estoy fichado por la policía"

Luis Zahera es un pozo sin fondo en lo que a anécdotas graciosas se refiere. Por si fuera poco la historia del robo de un banco de iglesia, afirma estar fichado por la policía por entrar en una casa abandonada.

"Os voy a dar un consejo para que lo tengáis en cuenta: las casas que están abandonadas realmente no están abandonadas del todo. Son de alguien. Quedaros con esta inteligencia que os quiero transmitir", dijo recientemente en el Late Xou de Marc Giró ante las risas del público.

Explica cómo entró en una casa porque "quería buscar cosas abandonadas", pero dos policías, que también lo conocían por sus series y películas, le pillaron con las manos en la masa. "Alguien había llamado cuando estaba dentro", dice con resignación pero riéndose al recordar la anécdota.