Estos son todos los conciertos y grandes eventos de noviembre 2025 que acogerá Santiago de Compostela

El penúltimo mes del año reunirá en Santiago de Compostela algunas de las citas musicales más grandes de este 2025, como es el caso de Fito & Fitipaldis, Sexy Zebras o Manolo García. Además, también podremos disfrutar a lo largo de todo el mes del Outono Códax, una gran cita musical en la que se encontrarán el jazz, blues y otros géneros musicales.

Otros grandes eventos del mes serán Cinceuropa 2025 y Compostela Ilustrada, a las que se sumarán importantes espectáculos, como el de Corta el cable rojo o

Conciertos destacados del mes

Una de las grandes citas musicales de este mes en Santiago de Compostela vendrá de la mano de Fito & Fitipaldis

La programación de conciertos de este mes en Santiago de Compostela trae consigo citas de lo más interesantes. El público compostelano tendrá la oportunidad de disfrutar de algunos de los nombres más sonados del panorama español.

El jueves 6 empezaremos el mes de conciertos destacados con un concierto exclusivo de Vega, quien se presentará en la sala Capitol a las 21:00 horas como parte de su gira Ignis, donde tocará en directo las nuevas canciones de su álbum homónimo.

El sábado 15 aterrizan Sexy Zebras en la sala Capitol a las 21:00 horas con su espectáculo Sold Out en Compostela.Tras su lanzamiento del álbum Bravo, el grupo se ha embarcado en Einvierno.

El viernes 21 tenemos cita a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones con una de las figuras más emblemáticas de la música española: Manolo García, quien llega con su gira Drapaires Poligoneros, donde presentará en directo las canciones de su nuevo álbum. Una muestra de que este genio de la música no envejece.

El sábado 29 tenemos un concierto de nada más y nada menos que Fito & Fitipaldis, la formación de rock español que marcó toda una generación. Se presentarán en el Multiusos Fontes do Sar a las 20:30 horas con su Aullidos Tour.

Desde el 6 hasta el 9 de noviembre: Compostela Ilustrada

Cartel de la edición 2025 del Encuentro Compostela Ilustrada

El encuentro conocido como Compostela Ilustrada cumple su 8.ª edición este año y volverá a reunir a diversos ilustradores, cuadernistas y dibujantes urbanos de Santiago de Compostela.

Este año recibiremos visitas de todo el mundo: la sevillana Inma Serrano, la armenia Sarah Mari Shaboyan, las francesas Pascale Lee y Olivia Marcus, la madrileña Ximena Maier y la gallega Clara Cerviño, entre otros.

La programación completa del festival se puede encontrar en este enlace.

Desde el 6 hasta el 22 de noviembre: Outono Códax Festival

El gran festival de jazz Outono Códax aterriza en Santiago de Compostela este noviembre

El Festival conocido como Outono Códax regresa a la capital compostelana desde el jueves 6 hasta el sábado 22 y será una gran celebración de la música soul, swing, brass, blues, rhythm&blues y rock&roll en directo.

Este año celebraremos su décima edición con grandes conciertos de reconocidos artistas y bandas de todo el mundo.

El programa completo:

Jueves 6 - Gilipojazz A las 20:30 horas en Riquela Club

Domingo 9 - A las 19:30 horas en la Sala Capitol

Miércoles 12 - A las 20:30 horas en Riquela Club

Jueves 13 - AA las 20:30 horas en Riquela Club

Jueves 20 - A las 20:30 horas, en la Sala Capitol

Viernes 21 - A las 20:30 horas en la Sala Capitol

Sábado 22 - A las 20:30 horas en la Sala Capitol



Los a para el festival se pueden encontrar en la página web oficial.

Desde el 7 hasta el 23 de noviembre: Cineuropa 2025

El cine internacional se presentará en la edición 2025 de Cineuropa

El festival de cine europeo más grande de noviembre regresa un año más a Santiago de Compostela con una programación que ningún verdadero amante del cine se podrá perder.

En este evento se proyectarán algunas de las películas más premiadas del año junto a los nombres de cineastas internacionales y aclamados en todo el mundo, como Paolo Sorrentino, François Ozob, Olivier Assayas, Richard Linklater, Lucrecia Martel y muchos más.

En el Panorama Internacional del festival se podrá disfrutar de nueve grandes películas entre las que podemos destacar Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch o Two Seasons, Two Strangers de Hiroshi Takahashi.

El festival se completará con otras sesiones de diferentes temáticas, como la de Cineastas del presente, donde podremos disfrutar de filmes como el de Unha pantasma útil o Milk Teeth.

Para más información se puede consultar su página web.

15 de noviembre: Espectáculo Corta el cable rojo - La Comedia más explosiva

Uno de los grandes estrenos de este mes en Santiago de Compostela será 'Corta el cable rojo'

El sábado 15 a las 20:00 horas la comedia más explosiva llega al Auditorio Abanca de Santiago de Compostela.

Será un gran espectáculo -que ya se ha convertido en un éxito en Madrid- donde se combina la música en directo, proyecciones deslumbrantes y el gran talento de los actores para dar como resultado una de las mejores comedias de la actualidad.

¿Quieres un plan que te mantendrá todo el tiempo al borde del asiento? En ese caso, te recomendamos asistir a Corta el cable rojo. ¡No te arrepentirás!

Las entradas que quedan son muy reducidas. En Ataquilla.com podrás encontrar las últimas opciones.

16 de noviembre: Espectáculo sobre hielo - Harry on Ice

Cartel del gran espectáculo sobre hielo inspirado en Harry Potter

El domingo 16 a las 19:00 horas el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia presentará un espectáculo que emocionará a toda la familia: Harry on ice, el show sobre hielo que fusionará increíbles acrobacias, bailes y humor con la historia de Harry Potter.

Este espectáculo invita a todo su público a dejar atrás la realidad del día a día para sumergirse en un mundo de fantasía con efectos visuales y una historia que emocionará a cualquiera.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 38,50 euros.

21 de noviembre: Lago Comedy Club

Uno de los espectáculos que cerrarán el mes vendrá de la mano de Miguel Lago y su Comedy Club

El viernes 21 a las 20:30 horas llega al Auditorio Abanca de Santiago de Compostela el gran cómico y monologuista Miguel Lago, quien continúa con su gira celebrando sus 25 años sobre los escenarios.

Con este motivo es que se abren las puertas del Lago Comedy Club, que imita a esos grandes lugares de Broadway. Si cabe, Miguel Lago lo hace mil veces mejor.

Podremos disfrutar de un espectáculo único con nuevos textos, nuevas rutinas y cómicos invitados a subir con él en cada función. ¡No te atrevas a perdértelo! Es una ocasión única para disfrutar del mejor humor español.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

Conciertos en Santiago de Compostela día a día