El colegio de Galicia donde estudió Luis Tosar: concertado, católico y con 118 años de historia

Nacido en 1971 en Cospeito (Lugo), Luis Tosar es uno de los actores gallegos más aclamados a nivel nacional, y así lo confirman los 3 premios Goya que ha conseguido a lo largo de su carrera profesional: Mejor interpretación masculina por Los lunes al sol (2002), y Mejor interpretación masculina protagonista por Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009).

El lucense será el presentador de la gala de los premios Goya 2026 junto a Rigoberta Bandini, un nuevo éxito en su trayectoria que añadir junto a sus papeles emblemáticos y talentosos. El gallego siempre ha mostrado un gran respeto y amor por su tierra, lugar al que siempre vuelve cuando su profesión lo permite. ¿Cuál fue el colegio de Luis Tosar?

El colegio de Lugo donde estudió Luis Tosar

Colegio de los hermanos Maristas.

Luis Tosar estudió Primaria en el colegio de los Hermanos Maristas de Lugo, una de las instituciones educativas con más historia y arraigo de la ciudad.

Su origen se remonta a 1907, cuando los Hermanos, respondiendo a la invitación del obispo de Lugo, abrieron una pequeña escuela para 120 niños sin recursos en la Rúa Bispo Aguirre.

"Es el comienzo de lo que hoy somos y del primer colegio marista en el norte de España", informan desde su web oficial. Así, siguieron el espíritu de servicio y cercanía que había inspirado a San Marcelino Champagnat en Francia para fundar el Instituto de los hermanitos de María en 1817: educar desde el amor, con especial atención a los más necesitados.

Lo que comenzó como una modesta escuela pronto creció gracias a la demanda y al reconocimiento de las familias lucenses. Con el tiempo, el colegio se trasladó a su actual ubicación, convirtiéndose en un referente educativo en la ciudad.

Su trayectoria fue reconocida oficialmente en 1959, cuando el Ayuntamiento de Lugo le concedió la Medalla de Plata, un homenaje al compromiso y la entrega de generaciones de educadores y alumnos.

Aunque en un inicio era un colegio privado, pasó a ser concertado después. Hoy, más de un siglo después, el espíritu marista sigue vivo en las aulas. Más de medio centenar de docentes y educadores acompañan cada día a más de 650 niños y jóvenes, guiándolos en su aprendizaje y en su crecimiento personal.

El colegio Marista A Inmaculada en Lugo ofrece una educación concertada que incluye Infantil, Primaria y ESO. Su modelo educativo se basa "en la actualización pedagógica, la solidaridad y la interioridad". En todas las etapas, el estudiante es protagonista de su aprendizaje: se promueve la autonomía, la reflexión y el trabajo cooperativo.

En Infantil, el centro utiliza el proyecto iCrezco, basado en la creación de espacios inteligentes. Por su parte, en Primaria, desarrollan el modelo iApprendo, que sigue la teoría de las inteligencias múltiples y se desarrolla a partir de metodologías activas y herramientas interactivas.

Otros extras del colegio Maristas A Inmaculada de Lugo

El colegio Marista A Inmaculada de Lugo ofrece un conjunto de servicios complementarios para favorecer la conciliación familiar, potenciar el desarrollo de los alumnos y ampliar el marco educativo más allá del aula.

Dispone de un servicio de madrugadores desde las 07:30 horas, un comedor con menús equilibrado y una oferta variada de actividades extraescolares vinculadas al deporte, al ocio educativo y al desarrollo de talentos.

La visita de Tosar al colegio

Hace un par de años, el actor regresó al colegio de su infancia acompañado de Albert Espinosa para un programa de El camino a casa, de La Sexta. Durante su grabación, pasearon por las inmediaciones del centro. Tosar lo recordaba mucho más grande de lo que es en realidad, pero afirmó que estaba "prácticamente igual".

Pudo observar la orla en la que salía el de pequeño, con su pajarita mirando sonriente a cámara e, incluso, hasta recordó a uno de sus mejores amigos de por aquel entonces, fallecido hace varios años por una enfermedad. Cuando acabó su etapa en el colegio, se cambió al centro IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, también en Lugo.