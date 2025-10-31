Culleredo (A Coruña) acogerá un espectáculo solidario de Pepo Suevos para promover la donación de órganos

El humor se pondrá al servicio de una buena causa en Culleredo, A Coruña, donde el sábado 22 de noviembre el Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo acogerá el espectáculo Pepo Suevos & Friends, organizado por Alcer Coruña con la colaboración del ayuntamiento.

La cita tendrá lugar a las 20:00 horas en el salón de actos del edificio.

El evento forma parte de A xira do cuarto de século, la gira con la que el humorista gallego Pepo Suevos celebra sus 25 años sobre los escenarios, recorriendo distintos puntos de Galicia con un total de 25 actuaciones.

Una de ellas será este evento solidario en Culleredo, que combina risa y compromiso social.

Además de ofrecer una velada llena de humor y entretenimiento, el espectáculo tiene un marcado carácter solidario, con el objetivo de promover la donación de órganos y sensibilizar al público sobre su importancia, además de recaudar fondos para esta causa.

Las entradas, con un precio de 10 euros, pueden reservarse a través del teléfono 670 33 90 66 o del correo eventossolidarios@alcercoruna.org, donde también se puede solicitar más información.

Quienes deseen colaborar pero no puedan asistir al evento podrán hacerlo mediante la fila 0 o realizando una aportación solidaria a través del Bizum de Alcer Coruña (código 05242).