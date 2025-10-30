Sebastián Yatra (31 años), habla alto y claro en 'La Voz': "Si fuese español, sería de Galicia"

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos más populares y exitosos del momento. El artista, conocido por su estilo que mezcla balada, pop latino y reguetón, ha alcanzado reconocimiento mundial con éxitos, como Tacones rojos, Traicionera y Pareja del año.

Además de su faceta como cantante, Sebastián Yatra también se desempeña como coach en La Voz, el popular reality musical del que han surgido artistas, como Rafa Blas, Antonio José y Javier Crespo (actual concursante de OT 2025).

Sebastián Yatra lo tiene claro: "Si yo fuese español, sería de Galicia"

En uno de los últimos programas de La Voz, Mateo, el nieto del coruñés Luis Suárez, el único futbolista español de la historia en ganar un Balón de Oro y para muchos el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Deportivo, logró captar la atención de Sebastián Yatra.

El joven interpretó Way down we go de Kaleo, un tema que le permitió mostrar su estilo propio, lo que despertó la reacción de los coaches de La Voz, especialmente de Mika y Sebastián Yatra, quien le dijo: "Amaría que vinieras a mi equipo y poder aprender de ti".

Tras descubrir que Mateo era de Galicia, el cantante colombiano, conocido por éxitos como Un año, Chica idea y No hay nadie más, habló alto y claro: "Soy nómada, debo aceptarlo y me gozo la vida. Pero si yo fuese español, sería de Galicia". A lo que Mateo respondió con entusiasmo: "¡Viva Galicia!".

La última vez que Sebastián Yatra visitó Galicia en calidad de cantante fue el pasado 29 de julio. Ofreció un concierto en Sanxenxo (Pontevedra), como parte de su gira Entre tanta gente Summer Tour 2025. Este evento fue el pistoletazo de salida del festival Costa Feira.

"Quiero comprar una casa en Galicia"

Norman Reedus (56 años), actor de 'The Walking Dead' Shutterstock

Además de Sebastián Yatra, otros personajes públicos han mostrado sentirse atraídos por Galicia. Es el caso de Norman Reedus, actor de The Walking Dead, quien ha manifestado su interés en comprar una casa en la región.

En una entrevista con la Cadena SER, Norman Reedus confesó estar enamorado de Galicia, destacando la Costa da Morte y sus alrededores, así como su gastronomía, su arquitectura y, sobre todo, su gente. "Es genial. Me encanta España, especialmente Galicia", dijo.

Y añadió: "La gente quiere hablar contigo, quiere abrazarse, quiere seguir hablando. La forma de hablar y dialogar es muy diferente. No me di cuenta de lo diferentes que eran Francia y España hasta que viví y trabajé aquí".