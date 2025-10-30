El IDIS de Santiago obtiene una ayuda para investigar las enfermedades renales hereditarias

La doctora Noa Carrea de Santiago obtiene una ayuda para investigar las enfermedades renales Cedida

La investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), Noa Carrera Cachaza, ha recibido la Ayuda a la Investigación en Nefrología 2025 que concede la Sociedad Española de Nefrología (SEN) en la categoría de investigación básica.

Esta contribución, dotada con 24.000 euros, permitirá reforzar el equipo de Genética y Biología del Desarrollo de las Enfermedades Renales (NefroCHUS) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, liderado por el doctor Miguel García González, y avanzar así en la transferencia de resultados a la práctica clínica.

El proyecto titulado Medicina de Precisión en Enfermedades Renales Hereditarias: Diagnóstico, Biomarcadores y Nuevas Terapias, busca mejorar el diagnóstico genético, desarrollar biomarcadores no invasivos y explorar terapias innovadoras en estas patologías, responsables de hasta un 15 % de los casos de enfermedad renal crónica (ERC).

“El objetivo es avanzar en un diagnóstico precoz e implementar tratamientos personalizados que puedan transformar la atención clínica de estas enfermedades, mejorando la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo a un sistema sanitario más sostenible”, indica la propia doctora Noa Carrera.

Según señalan desde el equipo de NefroCHUS, con este trabajo buscan dar respuesta a los desafíos actuales que suponen las enfermedades renales hereditarias, una condición que afecta a más de siete millones de personas en España y cuya prevalencia se estima seguirá aumentando en las próximas décadas.

"Se estima que la ERC sea la segunda causa de muerte en España a finales de siglo, con un impacto socioeconómico similar o incluso superior al de otras enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer", apunta el grupo investigador.

La falta de biomarcadores eficaces para la detección temprana limita tanto el diagnóstico precoz como la posibilidad de intervenir terapéuticamente en las fases iniciales de estas patologías.

"Uno de los principales problemas es que a menudo los pacientes desconocen que padecen una enfermedad renal hasta que alcanzan estadios avanzados, cuando el daño renal es ya irreversible", explica la investigadora.

Medicina de precisión aplicada a la nefrología

Con un enfoque trasnacional en tres ejes, el equipo investigador pretende identificar nuevas causas genéticas en pacientes sin diagnóstico previo, aplicando secuenciación de genoma completo y estudios funcionales.

"Desarrollamos biomarcadores no invasivos con vesículas extracelulares, proteínas y microARNs en fluidos biológicos para ejecutar herramientas de diagnóstico temprano y predecir el pronóstico de la enfermedad", explica la doctora Noa Carrera.

La evaluación de estrategias terapéuticas innovadoras también incluye la aplicación de técnicas de edición genética en modelos celulares y animales.

Reconocimiento a una década de investigación

“El reconocimiento de la SEN supone un impulso para nuestro equipo, que lleva más de una década investigando las enfermedades renales hereditarias con un enfoque traslacional, desde la genética hasta la búsqueda de nuevas terapias”, en palabras de la doctora Noa Carrera.

La ayuda económica permitirá la incorporación de nuevo personal investigador al equipo y se desarrollará durante los próximos dos años.

Los resultados se difundirán a la comunidad científica y a las asociaciones de pacientes, reforzando el compromiso de NefroCHUS con la investigación traslacional y la transferencia de conocimiento al sistema sanitario y social.