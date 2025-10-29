Mario Casas, 39 años, sobre cómo se mantiene joven: "Llevo 4 años haciendo boxeo y hace meses que no fumo"

El actor gallego acaba de estrenar su última película en los cines, La Cena, que protagoniza junto al gran Alberto San Juan. En las últimas semanas se ha visto a Mario Casas en diferentes programas de televisión, de radio o podcast con motivo de la promoción de dicha película, entre los que destaca su presencia en el Late Xou de Marc Giró.

El actor roza los 40 años y confirma que por ese motivo se cuida mucho más que antes. "Cuando eres chaval es más fácil, ahora tengo que entrenar más", decía en su visita al popular programa de RTVE. El principal signo visible que presenta de su edad son las canas: "No me importan. Lo acepto", dijo un simpático Mario.

"Me estoy cuidando porque llego a los 40"

Mario Casas es uno de los actores más reconocidos del país, de ahí que suela presentar más de una producción al año, incluso, desempeñando su faceta de director. Su mayor secreto para mantenerse joven a sus casi 40 años es, básicamente, tener una buena salud mental, cuidarse físicamente y abandonar hábitos que son muy perjudiciales para la salud.

Admite llevar a cabo un entrenamiento diario y una buena alimentación en su rutina. "Soy más de cocinarme yo, no de ir tanto a restaurantes", afirma Casas. Sin duda, es una buena forma de asegurar el uso de ingredientes no procesados y el cocinado sin muchos fritos.

Además de ello, insiste en que para tener buena salud es necesario dejar a un lado una serie de hábitos que están muy integrados en la sociedad. "No bebo y hace meses que he dejado de fumar", confirmaba el actor a Marc Giró. No es la primera vez que declaraba esto, pues en pasadas entrevistas ya lo había dejado muy claro, afirmando que esa decisión le había cambiado la vida.

"Hago mucho deporte e intento cuidarme", continuaba Casas. Afirma que su deporte favorito es el boxeo. "Llevo como 3 o 4 años haciéndolo. Es un lugar donde conocerte mejor". Y añade: "Para mí es una filosofía de vida". Es común ver vídeos en sus redes sociales dentro del ring, perfeccionando su técnica y mejorando cada día para sentirse mejor físicamente.

Toda esta combinación de estar lejos de vicios y malos hábitos, buena alimentación y ejercicio constante ha hecho que Mario Casas esté al borde de los 40 con muchísima vitalidad, un físico envidiable y con muchas ganas de seguir afrontando papeles en los que demostrar su talento como actor y, por qué no, volverse a lanzar a la dirección de cine.