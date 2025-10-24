Más de 1.300 personas mayores de Galicia participan en la iniciativa 'Creamos Saúde Tour'

Más de 1.900 personas han participado este año en Galicia en las actividades de la segunda edición de Creamos Saúde Tour, un proyecto de Cruz Roja colaboración con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa- Eroski, que se basa en la estrategia de alimentación consciente desarrollada por Cruz Roja Española y cuyos pilares principales son salud, sostenibilidad y conocimiento.

Esta iniciativa de sensibilización con la que Cruz Roja busca promover herramientas y conocimientos sobre el papel esencial de la alimentación en la salud está dirigida a personas de 65 y más años, el grupo de participantes mayoritario en todas las paradas del tour. Así, un total de 1.373 personas mayores se acercaron y degustaron tapas de caldo, empanada de pisto, saam de pollo de corral o de merluza, poke de salmón marinado o escalivada con bacalao, entre otras, además de recibir un recetario con sugerencias de menús y consejos para una alimentación consciente, saludable y sostenible.

La food truck de Creamos Saúde Tour recorrió más de 600 kilómetros por Galicia para llegar a las seis localidades que formaban parte del itinerario y en las que se realizaron sesiones divulgativas de la mano de profesionales de la cocina y bajo la premisa de una alimentación saludable y de un consumo responsable. La primera parada tuvo lugar en la plaza Hermanos García Naveira de Betanzos el 29 de septiembre y la última en la puerta del Sol de Vigo este martes 21 de octubre. Burela (1 de octubre), A Coruña (6 de octubre), Ourense (8 de octubre) y Pontevedra (17 de octubre) fueron las otras.

El objetivo de cada una de las sesiones ha sido ofrecer consejos, recetas y degustaciones fundamentados en las claves de una alimentación consciente y de su impacto en la salud. Por eso, a bordo de la food truck, profesionales y alumnado de las escuelas de hostelería CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), IES Sanxillao (Lugo), CIFP Vilamarín (Ourense), CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) y CIFP Manuel Antonio (Vigo) compartieron, junto al voluntariado y personal técnico de Cruz Roja, los principales detalles esenciales para poner en práctica una alimentación saludable desde los 65 años.

La primera edición de Creamos Saúde Tour se desarrolló durante el mes de octubre de 2024, y en ella hubo cerca de 1.800 participantes, que acudieron a la food truck durante las diez paradas realizadas a lo largo de 701 kilómetros de ruta divulgativa.