Mario Casas (39 años) y su secreto para mantenerse joven: "Llevo 4 años haciéndolo, es una filosofía de vida"

Ayer acudió al Late Xou de RTVE el gallego Mario Casas para presentar la nueva película que protagoniza junto a Alberto San Juan, La Cena, disponible en cines. Como era de esperar al sentarse junto a Marc Giró, no faltaron las bromas, además de alguna que otra anécdota de la vida del actor, tanto personal como profesional.

Además de hablar de la película, jugar al pictionary con Itziar Ituño y Daniel Guzmán o competir contra Marc Giró en varias pruebas, Mario Casas, de 39 años, habló de su devoción por el boxeo y reconoció que estar al borde de los 40 le pasa factura, motivo por el que se cuida más y dejó algunos hábitos poco saludables.

"Hago deporte e intento cuidarme"

El gallego Mario Casas en 'Late Xou' de RTVE con Marc Giró @RTVE_Com

Marc Giró decidió hacerle algunas preguntas sobre temas que le suelen pasar a los varones a partir de los 40 años, "un poco por desmitificar, Mario Casas no es un súper hombre, es un ser humano", dijo el presentador antes de comenzar con la sección.

✨ Servicio público en #LateXou: comprobar con Mario Casas si los achaques de los 40 le han comenzado a pasar factura



⭕️ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/uX3cQ3M1Ur — La 1 (@La1_tve) October 21, 2025

Mario Casas admite no sufrir, por ahora, de presbicia, "de momento veo bien". No obstante, reconoce que su madre siempre le dice que salió a él en la vista y que "ella empezó a los 50". No así con la ralentización metabólica, pues para que eso no le pase hace mucho deporte e intenta cuidarse.

"Hace meses que he dejado de fumar, me estoy cuidando porque llego a los 40, no bebo. Hago mucho deporte, he hecho deporte antes de venir aquí", le confirma Mario Casas al presentador.

Marc Giró le dice convencido: "No vas a restaurantes", pero el actor lo desmiente y afirma que "a alguno sí", aunque admite: "Soy más de cocinarme yo, no de ir tanto a restaurantes".

Sobre la pérdida de masa muscular y la fuerza, Mario Casas no tiene problemas en asumir que: "Es cierto que cuando eres más chaval es más fácil, ahora tengo que cuidarme más".

Marc Giró también aprovechó para preguntarle sobre su deporte favorito: el boxeo. "El boxeo para mí es una filosofía de vida. Llevo como 3/4 años haciéndolo y es un lugar donde conocerte mejor", explica el actor.

También afirma que el boxeo es muy parecido a la interpretación, porque en ambos debes estar muy pendiente de lo que hace el otro, escuchar a tu compañero y prestar mucha atención. A modo de broma, comentó que sus compañeros de boxeo le llaman "el cobre", y a él le gusta decir que es porque "es el mayor conductor de la electricidad", aunque el verdadero motivo no tenga nada que ver.