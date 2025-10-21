Ofrecido por:
Rufián advierte a Feijóo con un tajante mensaje desde 'La Revuelta': "Vente, que sino vendrá Ayuso"
Rufián le envió un mensaje a cámara a Feijóo para que visitase el programa de Televisión Española, aunque opina que "divertido no es"
David Broncano recibió en La Revuelta a uno de los políticos que más da que hablar por sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya. Una entrevista fluida, con alguna que otra broma e, incluso, advertencias a ciertos políticos.
Broncano aprovechó la visita de Rufián para preguntarle por algún político de derechas que pudiera interesarle acudir al programa, para contar con invitados de ambos lados del espectro político. El portavoz de Esquerra optó por Puigdemont o por Feijóo, al cual le mandó un mensaje en modo de advertencia.
"Igual Feijóo quiere venir, pero divertido no es"
David Broncano le confesó a Rufián que tenía que "mantener una distancia ideológica", porque era la primera vez que entrevistaba a un político en activo. "No te puedo hacer regalos, tengo que ser neutro, incluso ir en contra", bromeó el presentador ante un risueño Rufián.
Rufián, con cierta ironía, le recordó al presentador que antes que él ya había pisado el programa Mariló Montero, desatando las risas del público.
Lo que quizá Rufián no se esperaba era la propuesta del presentador para que escogiera al próximo político que se sentara en el sofá. Su primera propuesta: Abascal. Ante esto, Broncano reaccionó de inmediato con un "no, no", mientras que un ocurrente Grison añadió con humor: "Hay que aflojar un poco, uno de derechas pero tranqui... yo qué sé, el bajito de Los Morancos".
No podemos dejar el péndulo ideológico en un lado.— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025
Feijoo, calienta que sales.#LaRevuelta @gabrielrufian pic.twitter.com/adWbTN6rQ2
Luego mencionó a Puigdemont y, finalmente a Feijóo: "Igual Feijóo quiere venir, pero divertido no es", comentó con convicción, provocando las risas de Broncano y del público.
"Parece majete así de primeras, ¿no?" le preguntó Broncano. "Cuando sean elecciones, en nuestro último curso de programa... depende de cómo vaya la cosa", bromeó el presentador. Y una vez más, el ocurrente Grison añadió: "Tráete a Feijóo, tráetelo".
En este momento, Broncano le pidió a Rufián que le enviara un mensaje a cámara a Feijóo para animarle a visitar La Revuelta. Rufián no dudó: "Alberto vente, que si no vendrá Ayuso".
David Broncano dio su opinión: "No es broma que si Alberto Núñez Feijóo quiere venir está invitado". Por su parte, Rufián le pidió otro favor al presentador: "Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón, eh. Mazón a prisión", y el público reaccionó con aplausos.