Un madrileño critica las casetas de San Froilán: "Vengo de la ciudad a comer pulpo gallego y es de Huelva"

La Fiesta San Froilán en Lugo es una de las celebraciones más emblemáticas de toda Galicia, tanto para gallegos como para turistas que quieren disfrutar de este evento otoñal. Tradición, música y varias actividades son las protagonistas de la "Ciudad de la Muralla".

La gastronomía juega un papel fundamental en estas fiestas. Una de las grandes tradiciones es comer pulpo en las casetas de San Froilán, ubicadas en el Parque Rosalía de Castro, algo que encanta a gran parte de los asistentes, menos a este turista de Madrid que buscaba "pulpo gallego".

"He venido a ver si encuentro un buen pulpo gallego"

Un usuario de TikTok subió su experiencia en las fiestas de San Froilán, y no fue lo que se esperaba. Según comenta en su vídeo, visitó Lugo con la intención de comer "pulpo gallego", por lo que se desplazó a una de las casetas dispuestas para este fin.

"¿Esto es pulpo gallego?" le pregunta a un pulpeiro mientras se le ve cociendo un pulpo. "Este es de isla Cristina, de Huelva", le responde él. Aquí ya comenzaron las protestas, en un tono un tanto sarcástico, por parte del madrileño.

"O sea, vengo a Galicia y el pulpo es de Huelva", dice con cierta altivez. Y añade: "¿Gallego no hay para todos?". "No", le contesta el pulpeiro mientras hace su trabajo. Este le comenta que un día de mucho trabajo pueden llegar a cocer unos 300-400 kg de pulpo, "como el sábado pasado".

El turista se sienta a comer y a dar sus opiniones, pero lo que menos se esperaba es que iba a despertar las críticas de una señora que escuchaba lo que comentaba en el vídeo.

"Viene uno de la ciudad y se espera encontrar un pulpo gallego, y me encuentro uno de Huelva", dice con chulería. Conviene recordar que Lugo es la ciudad más antigua de Galicia y una de las más antiguas de España, pues fue fundada en el año 25 a.C con el nombre de Lucus Augusti.

En este momento, una señora le interrumpe para explicarle lo que ocurre. "Igual eso tiene una justificación. Igual tienes que preguntar por qué el pulpo es de Huelva y no es pulpo gallego", le recrimina. "¿Y por qué no es pulpo gallego?", le pregunta él.

"Porque no hay pulpo gallego. Hay muy poco", le responde. Pero él sigue en sus trece: "Yo vengo de Madrid aposta y espero encontrarme un pulpo gallego". La señora, un poco harta, se lo vuelve a repetir: "Es que no hay".

Lo cierto es que las capturas de pulpo en Galicia han disminuido de forma considerable. Por ello, se ha ampliado la veda del pulpo, prohibiendo su captura durante tres meses este 2025, un mes por parada biológica y dos meses de veda, informan desde la Xunta.

Sin embargo, él continúa con preguntas demostrando su rechazo a este tema, mientras que la señora trata de explicarle que hay muy poco pulpo en Galicia debido a la alta demanda. "Hacéis unas afirmaciones sin conocimiento"; le dijo.

"Aquí lo único español que hay es el aceite de oliva", dice un tanto soberbio. "Me traes un poquito de pan para mojar este oro (...) El pan es gallego, menos mal", continúa con la misma actitud. "Malo no está, pero es que este pulpo lo puedes comer en Madrid. Aquí lo único gallego que hay es la elaboración".

No obstante, ella le invita a hablar con "una de las mejores pulpeiras de Galicia" sobre ello. Se trata de Aurora, a la que lo primero que le dice es: "Yo he venido aposta desde Madrid para probar un buen pulpo gallego, pero no son gallegos".

Aurora, por su parte, no tiene ningún problema en explicarle lo que ocurre: "Se consume muchísima cantidad de pulpo. Antiguamente se tomaba solamente en Galicia, era la comida de los pobres, ahora se consume en todas partes, y no hay tanta producción".

Así, termina su vídeo con la misma idea del principio: "Malas noticias, no hemos encontrado pulpo gallego en las fiestas de San Froilán". La ración, junto con agua, le costó un total de 17,50 euros.

Las respuestas

Como era de esperar, hay un poco de todo en los comentarios a este vídeo. Algunos le reprochan la actitud con la que ha hablado a ambas señoras, pues consideran que fue un tanto "chula" y "prepotente". Otros, en cambio, se lo toman de humor y tiran de retranca gallega.

"Un madrileño siendo madrileño, no le pidáis más", comenta un usuario en el vídeo. Para otra no pasó desapercibida su frase de "viene uno de la ciudad" y no dudó en dejar su opinión sobre ello: "Viene uno de la ciudad... y luego Lugo qué es?", le preguntó en un comentario.

Las bromas y las ironías, también están muy presentes: "Está sobrevalorado el pulpo gallego. Tenéis que criar pulpo en el Manzanares, seguro que está mejor con lo buena que es el agua de Madrid", dice otro entre risas.