Atención, fans de Harry Potter: aterriza en Galicia un espectáculo sobre hielo con estrellas del Cirque du Soleil

La saga de Harry Potter ya es considerada un clásico del cine de fantasía. La historia de Harry Potter caló fuertemente en toda una generación, convirtiéndose en un fenómeno cultural y comercial que generó una gran fortuna y que aún puede disfrutarse hoy a través de libros, espectáculos de teatro y mucho más.

Atención, fans de Harry Potter: aterriza en Galicia un espectáculo único de magia sobre hielo. Harry on Ice hará una parada en Santiago de Compostela el próximo 16 de noviembre, ofreciendo una tarde inolvidable en la que los asistentes podrán disfrutar de impresionantes coreografías y efectos mágicos.

Aterriza en Galicia un espectáculo único de Harry Potter

En poco más de un mes se estrenará en Galicia Harry on Ice, una producción que recrea el universo de Harry Potter con estrellas del Cirque du Soleil y que combina el arte circense y el patinaje artístico en un espectáculo unificado sobre una pista de hielo.

El espectáculo es una historia completa con vestuario, escenografía y secuencias de vídeo únicas que permitirán a los asistentes sumergirse en el mágico universo de J.K. Rowling como nunca antes. Todo comienza desde la entrada al vestíbulo del teatro.

A través de la plataforma 9¾, el público emprenderá un viaje inolvidable por los pasillos de Hogwarts, asistirá a un partido de Quidditch y, después, derrotará al Señor Tenebroso y llegará al baile festivo.

Los artistas del espectáculo circense impresionan con acrobacias que desafían la gravedad combinadas con habilidades únicas de patinaje artístico. Los efectos interactivos, los impresionantes visuales y el diseño de iluminación fascinan a todos los espectadores.

Harry on Ice narra la historia del mundo mágico de Harry y sus amigos. El espectáculo invita a los asistentes a abandonar la realidad cotidiana y sumergirse en un mundo de fantasía con impresionantes imágenes y un acompañamiento musical original, inspirado en el Año Nuevo.

Para los interesados, Harry on Ice aterrizará el próximo 16 de noviembre en Santiago de Compostela, en concreto en el Palacio de Congresos. Las entradas ya están a la venta en la web de TeuTicket; las localidades tienen un precio que va desde los 38,50 hasta los 68,50 euros, según zona.