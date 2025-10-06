A Coruña acoge una Feria de minerales del 17 al 19 de octubre: toda la información

A Coruña acoge del 17 al 19 de octubre la Feria de minerales. El evento, que tendrá lugar en el centro comercial Los Rosales, celebra su primera edición en la ciudad herculina a mediados de este mes con minerales, fósiles y joyería de todo el mundo.

Cerca de 15 expositores especializados en el sector provenientes de España y Portugal mostrarán durante tres días una amplia variedad de minerales, fósiles y piezas decorativas. Así, los asistentes podrán disfrutar de un abanico de productos orientados a fomentar el interés por los tesoros naturales de la Tierra.

El evento estará abierto de 10:00 a 21:00 horas durante las tres jornadas. Además, el paleontólogo zaragozano Juan Carlos Escudero impartirá todos los días del evento una charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios.