Solidarity Fest, el evento solidario de Galicia que aúna música, artesanía y gastronomía

El festival de la solidaridad. Así es Solidarity Fest, el evento impulsado por la Fundación Condado de Taboada que del 10 al 12 de octubre celebra su segunda edición en Cambados. Música, gastronomía y artesanía se dan la mano en este festival que incluye actividades para todos los públicos y que busca convertirse en "un referente de participación ciudadana y compromiso social".

Así lo explica Juan Barrié Río, miembro del Patronato de la Fundación Condado de Taboada, que señala que el festival refleja, en cuanto a programación, objetivos y propósitos, los valores de la entidad que lo promueve: "El compromiso con la transformación social, el impulso del talento local, la vocación internacional, la participación juvenil y la apuesta por la innovación sostenible".

Guadi Galego y Ortiga son dos de los nombres propios de la segunda edición de este evento que nació en 2024, año en el que recaudó fondos para el Instituto de Investigación Biométrica de Barcelona y su Reto Metástasis. Este 2025, la recaudación del evento irá destinada a la investigación oncológica de mano del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

Juan Barrié Río, miembro del Patronato de la Fundación Condado de Taboada. Cedida

"En esta segunda edición hemos dado un salto cualitativo en cuanto a la oferta musical y actividades. Habrá música, gastronomía, showcookings, talleres para niños, deporte y actividades para toda la familia, con un objetivo muy claro: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y, al mismo tiempo, reforzar la misión de la Fundación con el tejido cultural y social de Galicia", explica Barrié Río.

Y es que Solidarity Fest piensa en el disfrute de todas las personas, de pequeños a mayores: los espacios y las actividades están diseñados para que el Parque de Pazo Torrazo se convierta en un espacio abierto, inclusivo y para todos los gustos. "Lo importante es que cada persona que venga sienta que está disfrutando, además de apoyar una causa solidaria", indica el miembro del Patronato.

Una gran programación

Solidarity Fest ha preparado para el próximo fin de semana una amplia programación con la que busca "celebrar la solidaridad, la cultura y el compromiso colectivo en el corazón de Cambados". Una propuesta que ha logrado crear un interesante cartel en el que participan artistas gallegos de renombre como Guadi Galego y en el que no faltarán las sesiones DJ.

Una apuesta por la cultura gallega que busca que el público sienta el festival como algo propio, cercano. "La mayor parte de la gente que asistirá será de Cambados y de los alrededores, y nos parecía fundamental que pudiesen identificarse con los artistas que suban al escenario", explica Juan Barrié Río.

"Galicia tiene un talento cultural inmenso, con propuestas que van desde la música tradicional hasta las nuevas tendencias, y queríamos ponerlo en valor. Además, apoyar a nuestros artistas es también apoyar al tejido cultural gallego, que es una parte esencial de nuestra identidad y del mensaje que queremos transmitir desde el Solidarity Fest", añade el representante de la Fundación Condado de Taboada.

Cartel de Solidarity Fest.

Ortiga, Guadi Galego, Pepe Cacabelos, Cora, Duele y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra son los artistas confirmados para el evento, que contará con los DJ Rapariga DJ, Señora DJ, DJ Amable y G. Rich. Un cartel de lujo para la segunda edición de esta propuesta solidaria en la que no faltará la buena gastronomía.

Y es que chefs como Iago Pazos, de Loxe Mareiro, o Pablo Morales, de Habaziro, realizarán showcookings. Habrá, además, un mercado de artesanía, talleres infantiles y actividades solidarias para pasarlo en grande. "Hemos diseñado un programa pensado para que todo el mundo encuentre su espacio, disfruten del festival y aporten su granito de arena", concluye Juan Barrié Río.

Solidarity Fest 2024.

El mercado solidario, de hecho, busca promover el comercio local y dar visibilidad a los pequeños artesanos de Galicia, favoreciendo que los asistentes descubran productos únicos y apoyen "a quienes mantienen viva la tradición artesanal en nuestra comunidad".

Las charlas inspiradoras sobre emprendimiento y sostenibilidad para fortalecer proyectos responsables con el entorno irán acompañadas de talleres de concienciación sobre el medio ambiente, que permitirán al público aprender formas prácticas de cuidar el planeta y vivir de manera más responsable.

La alimentación saludable también será protagonista, con la enseñanza mediante talleres, de hábitos sanos y recetas que contribuirán a nuestro bienestar. Los amantes del deporte, por último, también tendrán sesiones de yoga, combinando el deporte, la meditación y el equilibrio personal para desconectar y recargar energías.

¿Cómo colaborar con Solidarity Fest?

El festival consiguió aportar el año pasado 10.000 euros a IRB Barcelona y su Reto Metástasis gracias al apoyo del público y a la implicación de las entidades participantes. La recaudación de este año irá al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), un centro médico de referencia en Galicia en investigación oncológica, "clave para dar esperanza y mejorar la vida de miles de personas".

Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de donaciones que les permitirán acceder al festival: un euro mínimo viernes y domingo y 25 euros mínimo el sábado. "En cualquier caso, entregaremos un certificado que permita deducir la cantidad donada en la próxima declaración de la Renta", explican desde la organización.

Aquellos ciudadanos que no puedan asistir a esta fiesta de la solidaridad también pueden aportar su granito de arena a través de la Fila 0. "Cualquier aportación es bienvenida para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo", explica el miembro del Patronato de la Fundación Condado de Taboada.

Con la mirada puesta en el futuro

Solidarity Fest nació con la esperanza de perpetuarse en el tiempo y convertirse en una cita recurrente en Cambados. Así, la organización no solo tiene previsto celebrar de nuevo este evento en 2026 sino "por muchos años", continuando con una programación de calidad que atraiga a la gente y las máximas donaciones posibles para contribuir con las causas seleccionadas.

Este tipo de eventos, indica Barrié Río, combinan cultura, participación ciudadana y solidaridad: "No solo acercan la música, la gastronomía y la creatividad gallega al público, sino que lo hacen con un objetivo social muy claro: apoyar la investigación médica contra el cáncer".

Algo fundamental para generar comunidad, fomentar el talento local, impulsar la economía de la zona y ayudar a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la colaboración colectiva para transformar realidades. Una forma única de dejar huella mientras se disfruta de un fin de semana cargado de actividades en el que todos tienen su sitio.