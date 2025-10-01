MEGA celebra en A Coruña el Samaín con el regreso del Maridaje Ancestral

El Museo de Estrella Galicia (MEGA) despedirá octubre con uno de sus eventos más esperados: el Maridaje Ancestral.

La cita, programada para la noche de Samaín en la Sala de Degustación del museo, propone un viaje al pasado a través del paladar con cinco cervezas históricas europeas, maridadas con platos de inspiración ancestral y acompañadas de la tradicional caña de bienvenida.

La experiencia estará guiada por Martín Gómez, técnico de Cultura de Cerveza de MEGA, el sumiller y arqueólogo David Bea y el especialista en cervezas históricas Xavier Tortosa.

El público podrá degustar variedades únicas llegadas desde Bélgica, Finlandia, Lituania, Noruega y una propuesta greco-turca, cada una acompañada de un plato diseñado por Terra Food Solutions.

"Maridaje Ancestral es el resultado de un trabajo titánico que nos ocupa casi todo el año, pero que nos permite traer a A Coruña las más raras cervezas ancestrales europeas", señala David Bea, que destaca entre las novedades la sahti finlandesa y la kaimiskas lituana, elaborada en un pequeño bar de Panevėžys.

Martín Gómez subraya que se trata del evento "más ilusionante del año".

"Celebrar esta quinta edición es un sueño. Es un proyecto complejo y único, en el que cuidamos cada detalle: la cerveza, el plato y la narrativa histórica", apunta.

El menú incluirá maridajes como una cerveza greco-turca Zula con aperitivos tradicionales, la noruega Heimabrygg con lutefisk, la Farmhouse lituana con sopa fría de remolacha, la Sahti finlandesa con ciervo estofado y el cierre con la Gruit belga junto a una tarta histórica de peras y pasas.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial www.mundoestrellagalicia.com.