Así es Punto Cero, el nuevo estudio de danza en A Coruña que cuenta con grandes referentes del baile

Los bailarines David Freire y Noa Martínez inauguraron el pasado lunes 8 de septiembre su nuevo estudio de danza junto al resto de su equipo, que ofrecerá desde clases de 'heels' y danza contemporánea hasta salsa o afro fusión

La vuelta en septiembre al curso académico y a la rutina viene acompañada también de una reciente apertura en la ciudad. Abre sus puertas Punto Cero, el espacio liderado por dos jóvenes bailarines que ya han dejado su huella tanto en la ciudad de A Coruña como fuera de ella.

David y Noa, amigos y compañeros de profesión, decidieron recientemente crear su propio estudio de baile como una forma de plasmar su visión personal sobre la danza, creando un espacio de aprendizaje diverso, adaptado a todos los niveles de formación y edades. El local se encuentra en Espacio Coruña, concretamente en la calle José Pascual López-Cortón, número 10.

El centro cuenta con un equipo de 18 profesores estables, además de la colaboración de reconocidos bailarines externos que visitarán regularmente el estudio para impartir workshops y clases especiales. Su oferta abarca un amplio abanico de disciplinas: desde estilos urbanos como hip hop, reguetón o afro, hasta propuestas más académicas como danza clásica, contemporánea o baile moderno.

También hay espacio para disciplinas sociales como la salsa y la bachata, así como para el baile comercial y el styling. Además, Punto Cero ofrece formaciones profesionales en distintas modalidades y entrenamientos específicos para la preparación de campeonatos.

La inauguración oficial tuvo lugar el lunes 8 de septiembre con una fiesta abierta, aunque de aforo limitado, en la que alumnos, amigos y amantes de la danza pudieron descubrir las nuevas instalaciones y celebrar junto al equipo el inicio de este ilusionante proyecto.

Punto Cero nace con la intención de ser un lugar de encuentro donde bailar, aprender, crecer y crear, consolidando a Coruña como un referente en el mapa de la danza en Galicia.

David Freire: "Nos gusta crear"

David Freire lleva bailando desde los 13 o 14 años. Una pasión que nació de forma inesperada y que con el paso de los años se ha convertido en su modo de vida. Ahora, es una de las dos personas que dirige Punto Cero, donde quiere darles la oportunidad a los amantes de la música de encontrar el estilo que mejor se adapte a ellos para bailarle a la vida.

¿Cómo estáis después de la apertura el pasado 8 de septiembre?

Todavía estamos un poco en shock con el recibimiento que estamos teniendo. Tanto los profes como la dirección estamos muy agradecidos por todo el apoyo recibido y con más ganas que nunca de hacer crecer la comunidad de la danza en Galicia.

Tanto Noa como tú sois bailarines profesionales. En tu caso, ¿cuándo se despertó tu amor la danza?

Yo empecé a bailar sobre los 13-14 años. Fue un poco amor inesperado, porque para nada estaba en mis planes dedicarme a esto. Empecé un poco de casualidad y poco a poco le fui dedicando más tiempo, ganas e ilusión de lo que me esperaba.

¿Por qué habéis decidido abrir una escuela de baile en Espacio Coruña?

Tanto Noa como yo teníamos claro que lo que nos gusta es crear. Crear desde todos los ámbitos relacionados con el arte. Ambos somos coreógrafos, profesores y bailarines; crear un espacio seguro y bajo nuestros ideales en relación a la danza era algo que soñábamos desde hace tiempo.

El hecho de hacerlo en Espacio Coruña viene dado por la comodidad que supone el espacio: contamos con parking para todos nuestros clientes, seguridad privada, licencia 24 horas para realizar eventos, restauración, supermercados y cafeterías.

¿Cuándo surgió la idea de colaborar con Noa para poder llevar adelante este proyecto?

Noa y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Somos muy iguales y a la vez muy diferentes. El tándem perfecto para crear un espacio para todo el mundo. Todo lo que yo puedo aportar en Punto Cero se complementa a la perfección con todo lo que hace Noa. Nos sabemos escuchar y a los dos nos gusta mucho lo que hacemos.

¿Cómo van a funcionar las clases en Punto Cero? ¿Serán con grupos reducidos?

Las clases funcionan en base a los criterios internos de cada profesor. Tenemos docentes muy formados y, por encima de todo, con muchísima calidad humana. Los grupos van a depender del estilo y de las características del mismo. Por lo general, los grupos de peques suelen ser más reducidos que en los adultos, o si requieren un trabajo más específico como en danza clásica.

¿Qué tipo de estilos son los que se pueden aprender en Punto Cero?

Somos 18 personas trabajando ya en la escuela. Encontramos estilos como comercial, heels, reggaeton, salsa, bachata, danzas urbanas (hip-hop, house, waacking, breaking…), kizomba, danza clásica, contemporáneo, barre, afrocubano y afrofusión. Un poco de todo la verdad… Además, poco a poco vamos a ir contando alguna cosilla más.

Además, colaboraréis con reconocidos bailarines externos. ¿Puedes decirnos el nombre de alguno de ellos? ¿En qué consistirán estas colaboraciones?

¡Si! Justo el pasado sábado 20 tuvimos el casting de nuestro grupo de competición. Los dos coreógrafos que se encargarán del grupo son Jose Ballesteros y Luczzia. Jose desde Valencia y Luczzia desde Mallorca.

Los dos estarán coreografiando nuestro grupo de competición y, de manera mensual, contaremos con profesores, como Victor Mula, de otras ciudades para entrenar a dicho grupo.

¿Qué tipo de baile tiene más demanda a la hora del aprendizaje?

Actualmente los estilos más fuertes de la escuela en cuanto a demanda son el comercial y la salsa y bachata. En general, todos los estilos de la escuela están teniendo muy buena acogida, incluso aquellos que no son tan conocidos o no son tan comerciales, están siendo muy demandados por la gente.

Si alguien nunca ha bailado y ahora se anima a empezar, ¿por qué estilo le recomendarías que lo hiciese?

Todos aquellos estilos que le apetezcan. Lo importante es empezar, lanzarse a la piscina y probar. Cada estilo tiene algo único y especial por lo que practicarlo.

También ofrecéis formaciones profesionales. ¿A quiénes van dirigidas y en qué consisten?

Sí, tenemos formaciones aparte de las clases regulares. Por un lado tenemos formación de afrofusión con Ramón Junior, afrocubano con Adry Rumberito, waaking y hip-hop con la formación de Pika y Mika o la Dei Formatión, una formación impartida por mí.

En mi caso, Dei Formation está enfocada en traer a Galicia el formato de entrenamiento que se lleva a cabo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Yo continúo viviendo en Madrid desde hace ya cuatro años con el objetivo de formarme y conocer otras realidades dentro de la danza, poder estar en constante aprendizaje, y traer todo eso aquí.

¿Cuáles son los beneficios principales de bailar?

Por encima de cualquier cosa, creo que lo más importante y trascendente es la función social que desempeña la danza. Compartir tiempo y espacio con tanta gente tan distinta es algo muy enriquecedor.

Por otro lado, mejora lo condición física y coordinación, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo, favorece la memoria y concentración, fomenta la confianza en uno mismo, desarrolla disciplina y constancia, mejora la postura y conciencia corporal… En fin, un listado de beneficios que podríamos extender unas cuantas hojas más.