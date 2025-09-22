A Coruña tendrá cerca de medio centenar de puestos en su mercadillo de Navidad de este 2025

Mercadillo de Navidad en la plaza de María Pita en el 2022. Concello de A Coruña

El mercadillo navideño regresará a la plaza de María Pita de A Coruña este 2025. Entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, cerca de medio centenar de casetas ofrecerán en la céntrica plaza productos de Navidad y otras opciones de ocio y hostelería.

Los stands se repartirán por toda la plaza, ocupando unos 400 metros cuadrados. Además, las casetas tendrán una estructura de forjado y madera y contarán con decoraciones de piedra simulando un poblado navideño.

Las primeras piezas comenzarán a verse unos días antes, en torno al día 25, cuando comience el montaje.

El plazo de presentación de ofertas para esta actividad, que el Concello estima en un presupuesto de unos 14.600 euros, termina el próximo 13 de octubre. El propio contrato contempla la posibilidad de que se renueve por un año más, abarcando también la navidad del 2026.

¿Cuándo abrirá y cómo será el mercadillo navideño de A Coruña?

Los horarios previstos de apertura de estas casetas son de 17:00 a 22:00 horas de lunes a jueves y de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Los domingos y los días festivos estará abierto de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

El mercadillo contará con una entrada principal decorada con luces navideñas, una zona de casetas de puestos de artesanía y productos de Navidad y otra zona de restauración con estructuras que también estarán cubiertas para que puedan ser utilizadas en caso de lluvia.

Entre los productos que se podrán adquirir en estos puestos están decoraciones navideñas como adornos de árbol, figuras para el Belén o postales. En cuanto a los otros puestos, se podrán encontrar joyería, juguetes artesanales o libros.

También habrá hueco para mantelería y cerámica para decorar la mesa durante las fiestas.

El tamaño de las casetas será de unos tres metros de largo y dos de ancho, alcanzando una altura de entre 2 y 3 metros.

Paralelamente, durante las semanas en las que esté abierto el mercadillo navideño, también se organizarán actividades culturales y recreativas como talleres infantiles o actuaciones musicales y teatrales y habrá puestos de venta ambulante.

De hecho, según consta en el contrato, como mínimo habrá un taller infantil navideño o una actividad de animación infantil cada día entre el 28 de noviembre y el 2 de enero y los sábados habrá pasacalles con personajes de Navidad.

Asimismo, algunas de las casetas podrán tener carácter solidario, dedicándose a la venta de productos o a actividades de entidades sociales de la ciudad.

Además, todo el poblado estará rodeado por unas vallas de madera y luces decorativas. El ambiente navideño se completa con música ambiental que reproducirá solamente canciones relativas a esta época del año.