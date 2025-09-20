El prestigioso instituto público de Galicia donde estudió Yolanda Díaz: con más de 80 años de historia

Nacida en 1971 en Fene, Ferrol (A Coruña), la ministra de Trabajo y Economía Social desde 2020 y vicepresidenta segunda del Gobierno de España desde 2021 siempre ha mostrado un gran cariño y respeto por su tierra natal, Galicia, donde se crió y recibió una educación que le ha llevado a ser una de las políticas más reconocidas del país.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada al Partido Comunista. Su devoción por la política le viene de familia. Es hija de Suso Díaz, fallecido recientemente, referente en la lucha obrera conocido por ser el Secretario General de Comisiones Obreras en Galicia hasta el 2000. Pero, ¿cuál fue la formación de Yolanda Díaz?

El instituto de Santiago de Compostela donde estudió Yolanda Díaz

IES Rosalía de Castro Facebook: IES Rosalía de Castro

Se trata del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, conocido como O Rosalía. En pleno corazón de Santiago de Compostela, a escasos pasos de la Catedral, se alza este centro educativo público con años de tradición y por el que han pasado muchas celebridades y rostros conocidos, como es el caso de Yolanda Díaz.

La sede del instituto está en un edificio patrimonial con 400 años de historia: el Colexio San Clemente de Paxantes, que fue fundado en el siglo XVII (año 1601) por el arzobispo Juan de San Clemente. "No ano 1941 converteuse na sede do recén creado (1939) Instituto feminino de Ensino secundario", informan desde la propia web del centro.

A lo largo de su historia se ha ido adaptando a los cambios de cada época, pasando de ser un colegio teológico para becarios a convertirse, en el siglo XX, en un instituto de enseñanza secundaria, primero femenino y, desde mediados de los años 80, mixto.

Hoy en día, el centro acoge cerca de 1.000 alumnos y ofrece una educación pública y diversa que incluye ESO, Bachillerato -también la modalidad internacional-, Ciclos Formativos de Grado Superior y Educación de Adultos.

Desde 1993 cuenta con un auditorio y un polideportivo diseñados por el reconocido arquitecto alemán Paul Kleihues. Así, este instituto es todo un referente educativo en Galicia, mezclando historia y educación pública de calidad.

Centro educativo de prestigio

El IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela es un centro educativo público que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la educación en Galicia.

Cuenta con una amplia oferta formativa, en la que destaca la implantación del Bachillerato Internacional desde 1989, siendo el primer centro público gallego en ofrecerlo y el quinto en toda España.

Además, es un centro muy comprometido con la innovación pedagógica, el plurilingüismo, la igualdad, la inclusión y la formación científica y humanística de su alumnado, con una participación activa en olimpiadas académicas, proyectos Erasmus+, dinamización lingüística y actividades culturales como el prestigioso Premio Literario San Clemente.