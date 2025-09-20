Ya es oficial: viajes del Imserso a 50 euros para mayores gallegos que figuren en esta lista

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida y, además, aporta numerosos beneficios, como mejorar la salud física y mental, reducir el estrés, aumentar la felicidad y la autoestima, mejorar las habilidades sociales y enriquecer la visión del mundo.

La jubilación suele traer consigo más tiempo libre, y viajar se convierte en una de las mejores formas de aprovechar y disfrutar plenamente esta nueva etapa de la vida. Los viajes del Imserso son una opción económica para los mayores gallegos.

Viajes del Imserso a 50 euros

Dos amigas jubiladas disfrutando de un viaje del Imserso Shutterstock

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) arranca una nueva temporada con el objetivo de llegar a pensionistas con rentas más bajas. Se trata de una nueva edición que incide en expandir el derecho a un envejecimiento activo a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas.

Como novedad, el Imserso ha introducido este año una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los pensionistas con menos requisitos.

Por primera vez, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar el destino.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy asumirá el coste restante del viaje con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y la promoción de vínculos sociales entre las personas usuarias, además de prevenir la soledad.

Pero eso no es todo. Los viajes del Imserso introducen otra novedad para la temporada 2025-26: las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y costa insular.

Fechas de comercialización y precios

El Imserso ofrecerá este año un total de 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.878 se reservan para el turismo de escapada.

La comercialización de los viajes comenzará el 8 de octubre y al igual que en ediciones anteriores, el precio varía según el destino, la duración, la modalidad y las fechas:

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 409,22 euros; y 8 días y 7 noches por 344,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,63 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 309,22 euros; y 8 días y 7 noches por 244,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,63 euros.

Zona costera insular (Islas Baleares)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 453,37 euros; y 8 días y 7 noches por 385,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,52 euros; y 8 días y 7 noches por 324,36 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 353,37 euros; y 8 días y 7 noches por 285,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,52 euros; y 8 días y 7 noches por 224,36 euros.

Zona costera insular (Islas Canarias)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 564,72 euros; y 8 días y 7 noches por 478,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,28 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 464,72 euros; y 8 días y 7 noches por 378,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,28 euros.

Turismo de escapada

Circuitos culturales. Temporada alta: 6 días y 5 noches por 412,51 euros. Temporada baja: 6 días y 5 noches por 312,51 euros.

Turismo de naturaleza. Temporada alta: 5 días y 4 noches por 405,75 euros. Temporada baja: 5 días y 4 noches por 305,75 euros.

Capitales de provincia. Temporada alta: 4 días y 3 noches por 232,91 euros. Temporada baja: 4 días y 3 noches por 132,91 euros.

Ceuta o Melilla. Temporada alta: 5 días y 4 noches por 405,75 euros. Temporada baja: 5 días y 4 noches por 305,75 euros

Los pensionistas de Galicia podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias, introduciendo su DNI y clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viajes autorizadas solo con el DNI.